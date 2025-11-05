Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kim Kardashian a ChatGPT-t hibáztatja, amiért megbukott a jogi vizsgán

Kim Kardashian
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 15:15
A 45 éves televíziós személyiség a ChatGPT segítségével próbált átmenni a jogi vizsgáin. Ám ez nem bizonyult jó döntésnek, Kim Kardashian többször is megbukott.
Kim Kardashian ismét reflektorfénybe került, ezúttal azonban nem a divat vagy a valóságshow-ja miatt, hanem a jogi tanulmányai kapcsán. A sztár a közelmúltban bevallotta, hogy a ChatGPT használatával próbált átmenni a jogi vizsgáin, ám ez nem bizonyult jó döntésnek, ugyanis többször is megbukott emiatt.

Fotó: PA /  Northfoto

Kim Kardashian a ChatGPT-t hibáztatja, amiért megbukott

Kim Kardashian a Vanity Fair hazugságvizsgálós interjú sorozatában vallotta be, hogyan használta a ChatGPT-t a jogi tanulmányai során. A 45 éves híresség elmondta, hogy gyakran lefotózta a vizsgakérdéseket, majd feltöltötte azokat a programba, hogy segítséget kapjon a megoldásukhoz.

Amikor nem tudtam a választ, a ChatGPT-t hívtam segítségül. Lefotóztam a kérdést, beírtam, de végül rossz válaszokat kaptam. Emiatt hibákat követtem el, és elbuktam néhány vizsgát.

A sztár humorosan hozzátette, hogy többször 'dühösen kiabált' a mesterséges intelligenciával, amikor rájött, hogy az hibázott:

Rendszeresen előfordult, hogy azt mondtam: 'te tetted tönkre a vizsgámat'.

 

Fotó: KGC-305/453 /  Northfoto

Kim Kardashian ChatGPT-vel való kapcsolata

Kim Kardashian a ChatGPT-t egyfajta 'barát-ellenség' kapcsolatként jellemezte, mivel bár segíteni próbált, nem mindig volt pontos vagy megbízható. Állítása szerint még az is előfordult, hogy az AI azt válaszolta neki:

Bízz az ösztöneidben, tudtad te magad is a helyes megoldást.

A 45 éves jogi hallgató úgy érzi a ChatGPT olyan számára, mint egy toxikus barát.

Fotó: Agence / Bestimage /  Northfoto

Kim Kardashian jogi tanulmányai

Kim Kardashian 2019-ben kezdte meg jogi tanulmányait Kaliforniában és a célja az volt, hogy ügyvédként is segíthesse az igazságszolgáltatást. Tanulmányai során több vizsgát is teljesítenie kellett, köztük a rendkívül nehéz úgynevezett 'baby bar' tesztet, amelyet csak többszöri próbálkozás után sikerült letennie. A TMZ szerint a kaliforniai ügyvédi vizsga öt egyórás esszékérdést, egy 90 perces teljesítménytesztet és 200 feleletválasztós kérdést tartalmaz. Kim Kardashian a hazugságvizsgálós teszt során bevallotta, hogy jogi tanulmányai során eddig előszeretettel használta a vizsgáihoz a ChatGPT-t, azonban a sok bukás miatt most már arra az elhatározásra jutott, hogy óvatosabban bánik a digitális segédeszközökkel. 

 

