Diddy kegyelemért könyörög: levelet írt a bírónak

Sean Diddy Combs, a világhírű producer és rapper, a büntetés kiszabása előtt egy négyoldalas levelet írt a bíróságnak. A levélben megbánását fejezte ki, teljes felelősséget vállalt tetteiért, és kegyelmet kért a bírótól.

Diddy bukása után 13. hónapja börtönben ül és állítja, a börtönélet teljesen összetörte őt (Fotó: Scott Kirkland/Fox/PictureGroup / MEGA / Northfoto)

Sean Combs pere után teljesen összeomlott a börtönben

A rapmogul hosszú börtönbüntetés elé néz. A bírósági ítélet kihirdetése előtt a rapper egy négyoldalas levelet nyújtott be, amelyben kifejezte sajnálatát, és azt írta, hogy megbánta korábbi tetteit.

Először is szeretnék bocsánatot kérni és elmondani, hogy őszintén sajnálom mindazt a fájdalmat és szenvedést, amit másoknak okoztam a viselkedésemmel.

Majd hozzátette, hogy teljes felelősséget vállal a tetteiért és elmagyarázta, hogy sok hibát követett el, de már nem menekül előlük. Diddy ezen felül azt is kijelentette, hogy a 2016-ban történt, Cassie Ventura elleni erőszakos eset miatt naponta küzd lelkiismeret-furdalással. Állítása szerint az erről készült biztonsági kamerafelvétel emléke folyamatosan kísérti.

A „régi Diddy meghalt” a börtönben

Továbbá bevallotta, hogy a börtönben töltött 13 hónap alatt mentálisan, fizikailag és lelkileg is 'összetört', de ez az időszak lehetőséget adott számára a személyes fejlődésére is:

A régi Diddy ott halt meg a rácsok mögött, egy új ember született.

Diddy a levelében nemcsak önmagáért, hanem hét gyermeke miatt is kérte a bíró kegyelmét. Mint írta, négy gyermekének ő az egyedüli szülője, és jelenlegi fogvatartása miatt lemaradt többek között diplomaosztókról és más fontos családi eseményekről.

Sean Combs 2025-ben hét gyermeke miatt is kérte a bíró kegyelmét, akikből négyet egyedül nevel (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Az ügyészség 11 év letöltendőt kért rá

Diddy-t 2024 szeptemberében tartóztatták le és 2025 júliusában 5 vádpontból kettőben találták bűnösnek. Az ügyészség legalább 11 év letöltendő börtönbüntetést kér a sztárra, azzal érvelve, hogy a rapper 'nem tanúsított valódi megbánást', és az 'áldozatok súlyos pszichés károkat szenvedtek'. A védőügyvédek ezzel szemben arra kérik a bíróságot, hogy vegyék figyelembe a már letöltött időt, valamint a pozitív változásokat, amelyeket Diddy a börtönben elért. Azt indítványozták, hogy a kiszabandó büntetés legfeljebb 14 hónap legyen.