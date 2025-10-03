Diddy kegyelemért könyörög: levelet írt a bírónak

Sean Diddy Combs, a világhírű producer és rapper, a büntetés kiszabása előtt egy négyoldalas levelet írt a bíróságnak. A levélben megbánását fejezte ki, teljes felelősséget vállalt tetteiért, és kegyelmet kért a bírótól.
A rapmogul hosszú börtönbüntetés elé néz. A bírósági ítélet kihirdetése előtt a rapper egy négyoldalas levelet nyújtott be, amelyben kifejezte sajnálatát, és azt írta, hogy megbánta korábbi tetteit.
Először is szeretnék bocsánatot kérni és elmondani, hogy őszintén sajnálom mindazt a fájdalmat és szenvedést, amit másoknak okoztam a viselkedésemmel.
Majd hozzátette, hogy teljes felelősséget vállal a tetteiért és elmagyarázta, hogy sok hibát követett el, de már nem menekül előlük. Diddy ezen felül azt is kijelentette, hogy a 2016-ban történt, Cassie Ventura elleni erőszakos eset miatt naponta küzd lelkiismeret-furdalással. Állítása szerint az erről készült biztonsági kamerafelvétel emléke folyamatosan kísérti.
Továbbá bevallotta, hogy a börtönben töltött 13 hónap alatt mentálisan, fizikailag és lelkileg is 'összetört', de ez az időszak lehetőséget adott számára a személyes fejlődésére is:
A régi Diddy ott halt meg a rácsok mögött, egy új ember született.
Diddy a levelében nemcsak önmagáért, hanem hét gyermeke miatt is kérte a bíró kegyelmét. Mint írta, négy gyermekének ő az egyedüli szülője, és jelenlegi fogvatartása miatt lemaradt többek között diplomaosztókról és más fontos családi eseményekről.
Diddy-t 2024 szeptemberében tartóztatták le és 2025 júliusában 5 vádpontból kettőben találták bűnösnek. Az ügyészség legalább 11 év letöltendő börtönbüntetést kér a sztárra, azzal érvelve, hogy a rapper 'nem tanúsított valódi megbánást', és az 'áldozatok súlyos pszichés károkat szenvedtek'. A védőügyvédek ezzel szemben arra kérik a bíróságot, hogy vegyék figyelembe a már letöltött időt, valamint a pozitív változásokat, amelyeket Diddy a börtönben elért. Azt indítványozták, hogy a kiszabandó büntetés legfeljebb 14 hónap legyen.
A rapper volt barátnője Cassie Ventura is írt egy levelet a bíróságnak, amelyben leírta, hogy mennyire retteg attól, hogy Diddy szabadlábra kerül és akkor bosszút áll majd rajta azért, mert tanúskodott ellene. Továbbá Cassie családtagjai és közeli barátai is leveleket nyújtottak be, amelyekben hangsúlyozták, milyen mély és tartós sérüléseket okozott a producer viselkedése.
