Az 55 éves rappert mindössze néhány héttel ezelőtt ítélték csak el, de máris életveszélyes helyzetbe került a börtönben. Diddy barátja azt állítja, az egykori zenei mogult az éjszaka folyamán megtámadták. Egy ismeretlen rab szorított kést a torkához.

Diddy hírneve miatt nagyobb veszélyben van a börtönben, mint a többi rabtársa (Fotó: MPI99 / MediaPunch / Northfoto)

Diddy-t megtámadták a börtönben: kést szorítottak a nyakához

Drámai részletek derültek ki Diddy börtönéletéről. Az egykori zenei mogul közeli barátja, Charlucci Finney azt állítja, Diddy egy éjszaka arra ébredt, hogy egy ismeretlen rab állt mellette, késsel a kezében, amelyet a rapper torkához szorított. Finney így mesélt az esetről:

Nem tudom, mi történt pontosan. Lehet, hogy Diddy védekezett, vagy a börtönőrök léptek közbe. Csak annyit tudok, hogy megtörtént... és nagyon súlyos.

A férfi szerint, ha a támadó valóban ölni akart volna, ma már nem beszélhetnénk erről:

Ha ez a fickó bántani akarta volna, Sean megsérült volna. Csak egy másodpercbe telt volna, hogy fegyverrel elvágja a torkát és megölje.

Diddy barátja szerint a támadó ezzel inkább azt akarta üzenni, hogy:

Legközelebb nem lesz ilyen szerencsés. Minden csak megfélemlítés. De Sean esetében ez nem fog működni. Sean Harlemből származik.

Diddy jogi csapata egyelőre nem nyilatkozott a támadásról

Fotó: Diego Corredor/MediaPunch / Northfoto

Diddy reakciója

Az 55 éves rapper jogi csapata egyelőre nem nyilatkozott a támadással kapcsolatban. De Diddy barátja, Finney szerint a rapper ugyan 'erős maradt, de nagyon megviselték a történtek':

Diddy próbál pozitív maradni, de ez a hely nem való neki. A hírneve miatt mindig lesz valaki, aki bizonyítani akar.

Diddy-t 50 hónap börtönre ítélte a bíróság

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Diddy bukása

Diddy egykor a hiphop csúcsán volt: milliós lemezeladások, luxusélet, sztárpartik és divatbirodalom. Ám az utóbbi években botrányok és vádemelések árnyékolták be a hírnevét. Végül a rappert 2025 júliusában öt vádpontból kettőben bűnösnek találták. És bár a súlyosabb, emberkereskedelemmel kapcsolatos vádakat végül ejtették, a bíró így is 50 hónap börtönre ítélte. Az egykori rap mogul barátai szerint Diddy nehezen viseli a bezártságot, főleg, hogy hírneve miatt nem tud elvegyülni a rabok között. Charlucci Finney szerint:

Ha valaki szexuális bűncselekmény miatt kerül börtönbe, az mindig célpont lesz.

A rapper számára most minden nap kihívás. Források szerint a személyzet ugyan külön figyel rá, de a börtönön belüli hierarchia kiszámíthatatlan.