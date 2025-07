Ben Affleck exével bukott le Tom Cruise! Így kavart a tökéletes szépséggel az Oasis koncerten

Hónapok óta megy a találgatás a két sztár szerelmi életével kapcsolatban. Most azonban újabb bizonyíték került elő, ami megerősíti a pletykákat, ugyanis felvétel készült arról, hogy Tom Cruise és Ana de Armas kéz a kézben romantikázott az Oasis londoni koncertjén.

Tom Cruise és az Oasis frontemberei között régebben igazi celebháború volt (Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto)

Tom Cruise és Ana de Armas az Oasis koncerten romantikázott

2025. július 25–26-án Londonban, a Wembley Stadionban zajlott az Oasis ikonikussá vált 'Live ’25' reunion turnéja, amelyre 90 000 ember szeretett volna eljutni. A két nap egyikén, a filmproducer DJ Goldie megosztott egy videót, amin Tom Cruise és Ana de Armas együtt integetnek, táncolnak a tömegben, miközben hátulról vegyülnek a rajongók között. A 63 éves színész nem VIP-boxból nézte a műsort, hanem barátaival együtt élte át a koncertet.

Meddig tagadják még a kapcsolatukat?

Hosszú ideje megy a találgatás azzal kapcsolatban, hogy vajon egy párt alkot-e a két híresség. A romantikus szál először 2025 februárjában lobbant fel, amikor Tom Cruise és Ana de Armas együtt jött ki egy londoni étteremből Valentin-nap előestéjén. Majd ezután többször is lefotózták őket, ahogy épp a színész helikopterével utazgatnak. A 63 éves színész még az egyik legjobb barátja, David Beckham 50. születésnapi bulijára is magával vitte a fiatal színésznőt. A két sztár azonban mégis ragaszkodik ahhoz, hogy közöttük csak munkakapcsolat van. Tom Cruise és Ana de Armas ugyanis már jó ideje egy közös filmen, a Deeper nevű, tenger alatti természetfeletti thrilleren dolgoznak Doug Liman rendezésével. Egyes bennfentesek is megerősítették, hogy a külvilág által romantikusként értelmezett pillanatok inkább csak a szakmai együttműködés részei. Ben Affleck exe, Ana de Armas ezalatt az idő alatt többször is nyilatkozott arról, hogy Tom Cruise kiváló mentor számára, és a közös munka nagyon élvezetes. A kapcsolatuk romantikusságáról azonban eddig egyik fél sem tett megerősítést. Éppen ezért is nagy szó, amikor nyilvánosan is megjelennek együtt.

Ana de Armas kiváló mentornak tartja Tom Cruise-t (Fotó: Christophe Clovis / Bestimage / Northfoto)

Tom Cruise Oasis koncerten! Ki gondolta volna?

Tom Cruise látogatása az Oasis koncerten azonban nemcsak emiatt érdekes. 2007-ben ugyanis az Oasis frontemberei, Noel és Liam Gallagher, egy dokumentumfilmben nyíltan és élesen kritizálták Tom Cruise-t. Noel Gallagher például azt mondta róla, hogy 'soha nem szerepelt jó filmben', míg Liam Gallagher még keményebben fogalmazott, és különféle sértő kifejezésekkel illette a színészt. A konfliktus akkoriban valóságos kis 'celeb-háborúvá' vált a rajongók szemében, de Tom Cruise sosem reagált nyilvánosan a kritikákra.