Tom Cruise és Ana de Armas szakítottak: vége a nagy románcnak

Kilenc hónapnyi randizgatás után most úgy tűnik, vége a nagy románcnak. Tom Cruise és Ana de Armas szakítottak! A hollywoodi álompárnak hitt kapcsolat kevesebb mint egy év után ért véget. A hírek szerint nem volt botrány, csak egyszerűen eltűnt a 'szikra' .

Tom Cruise és Ana de Armas kilenc hónapnyi randizgatás döntött úgy, hogy külön utakon folytatják

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Tom Cruise és Ana de Armas szakítottak

A 63 éves színész újra a címlapokra került. Ezúttal azonban nem új akciófilmjével, hanem a magánélete miatt. Tom Cruise szakított barátnőjével, Ana de Armas-sal. A hírt egy párhoz közeli forrás erősítette meg, aki azt nyilatkozta, hogy:

A szikra eltűnt közöttük, de még mindig szeretik egymás társaságát, és mindketten nagyon felnőtt módon viselkednek ezzel kapcsolatban.

A szakításról egyelőre nem jelent meg hivatalos közlemény, de a bennfentes szerint nem volt veszekedés vagy dráma. A két híresség továbbra is jóban maradt egymással:

Tom és Ana jól érezték magukat együtt, de párkapcsolatuknak vége. Továbbra is jó barátok maradnak, de már nem járnak együtt.

Tom Cruise még David Beckham 50. születésnapjára is magával vitte Ana de Armas-t

Fotó: KGC-49 / Northfoto

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolata

A 63 éves akciófilm sztár és a 37 éves színésznő kapcsolata először 2025 elején került a figyelem középpontjába, amikor együtt fotózták le őket Londonban, egy étterem előtt. Pár hónappal később pedig már fel is vállalták a románcukat, amikor kézen fogva fotózták le őket Woodstock-ban, Vermont-ban. Azután pedig szinte mindenhova együtt mentek, ami azért is volt meglepő, mert a Mission Impossible sztárja mindig is óvta a magánéletét a nyilvánosság elől és nem volt jellemző rá, hogy a barátnőivel nyilvánosan jelenik meg különböző eseményeken. Még az egyik legjobb barátja, David Beckham 50. születésnapjára is elvitte magával új barátnőjét. Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolata mindössze kilenc hónapig tartott, és ezalatt az idő alatt a Top Gun Maverick-je ajándékokkal halmozta el a kubai származású színésznőt. Virágot vitt neki, utazásokkal lepte meg és rengeteg pénzt szórt el csak azért, hogy lenyűgözze a nála több, mint 25 évvel fiatalabb barátnőjét.

Ana de Armas és Tom Cruise a szakítás ellenére is jóban maradtak és folytatják a közös munkát új filmjükön, a Deeper című thrilleren

(Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Show must go on....

És bár a románc véget ért, úgy tűnik, a munka folytatódik tovább. Tom Cruise és Ana de Armas ugyanis együtt szerepelnek a készülő 'Deeper' című filmben, amely már most Hollywood egyik legjobban várt thrillere. A rajongók pedig kíváncsian várják, hogy vajon a szakítás hatással lesz-e a közös jelenetekre.