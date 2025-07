Tom Cruise újra szerelmes? A hollywoodi szívtiprót Ana de Armasszal kapták lencsevégre Spanyolországban. Kettesben, napsütésben, kutyával, tengerparton. A sztárpár minden mozdulata egy titkos románcra utal, a kapcsolatukat azonban mégsem vállalják fel hivatalosan.

Tom Cruise nem vállalja fel új barátnőjét

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Tom Cruise Spanyolországban bujkál új barátnőjével

Hónapok óta arról pletykálnak, hogy a két híresség egymásra talált. Tom Cruise azonban mégsem vállalja fel hivatalosan új barátnőjét, Ana de Armast. A hollywood-i sztár inkább azt választotta, hogy Európában bujkál szerelmével. Tom Cruise és Ana de Armas épp a spanyolországi Menorcán élvezik egymás társaságát, amit egy szemfüles fotós meg is örökített. A híres színészpáros június 30-án egy luxusjachton tűnt fel a festői Menorcánál. A hajón egyértelmű volt a közelségük: nevetgéltek, Ana de Armas lazán Tom Cruise lábára helyezte a lábát, és a kutyája is ott szundikált mellettük. A sztárpárról készült friss fotók futótűzként terjedtek el az interneten, és bár egyikőjük sem erősítette meg hivatalosan a kapcsolatukat, a testbeszédük, a helyszín egyértelműen egy romantikus nyaralásra utal.

Tom Cruise fél éve titkolózik

A románcuk pedig egészen biztosan nem most kezdődött. Februárban fotózták le őket először, ahogy épp együtt vacsoráztak Londonban Valentin-napon, aztán áprilisban Ana de Armas születésnapját is közösen ünnepelték egy helikopteres túrával, májusban pedig David Beckham 50. születésnapi buliján is együtt mutatkoztak. Ráadásul jelenleg szakmailag is össze vannak fonódva. Több filmprojektben is együtt dolgoznak, köztük a hamarosan érkező Deeper című sci-fi thrillerben, amit már most az év egyik legnagyobb dobásának tartanak.

Tom Cruise és Ana de Armas február óta találkozgatnak egymással titokban

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Katie Holmes is jóváhagyta már a kapcsolatukat

Szóval hiába tagadják, már Tom Cruise exfelesége is reagált a románcukról szóló pletykákra. Katie Holmes nemrégiben kedvelte az egyik olyan Instagram-posztot a DailyMail oldalán, amely Tom Cruise és Ana de Armas románcáról szólt. A rajongók szerint ez egyfajta hallgatólagos jóváhagyás volt. Tom Cruise és Katie Holmes 2006-ban házasodott össze és hat év múlva 2012-ben váltak el egymástól. A házasságukból pedig egy közös gyermekük született, Suri Cruise.