Tom Cruise máris túllépett Ana de Armason - Fiatal színésznő oldalán kapták le

Alig néhány hete, hogy Tom Cruise szakított Ana de Armasszal, a hollywoodi sármőr máris továbblépett. A Top Gun Maverickje egy másik színésznő, Emilia Jones oldalán volt látható az egyik vörös szőnyeges eseményen Londonban.
A Top Gun Maverickje A menekülő ember című film londoni premierjére volt hivatalos, ahol több fotó is készült róla. Tom Cruise Instagram oldalán is megosztott ezekből párat. Az egyik képen az Oscar-díjra jelölt színész egy gyönyörű fiatal barna hajú angol színésznő, Emilia Jones, mellett áll az Odeon Luxe Leicester Square színházban. A fotó érdekessége, hogy ez alig pár héttel azután történt, hogy Tom Cruise szakított Ana de Armasszal, akivel 9 hónapig volt együtt. A közös képet a színésznő is megosztotta saját Instagram oldalán.
A 23 éves brit színésznő A menekülő ember című film egyik főszereplője. Emilia Jones gyerekszínészként kezdte karrierjét a színházban. Színészi karrierje pedig 2010-ben, nyolc évesen kezdődött, amikor Jasmine szerepét játszotta a One Day című filmben, ami után kisebb szerepet kapott a Johnny Depp főszereplésével készült A Karib-tenger kalózai filmsorozat egyik részében. Legismertebb szerepei a CODA című drámafilmben nyújtott alakítása, ahol siket felnőttek gyermekét alakítja, valamint a Locke & Key sorozatban játszott főszerepe. Korábbi filmjei között szerepel továbbá a Megtorlás és a Ghost Land - A rettegés háza. Emilia Jones szingliként éli mindennapjait, éppúgy, mint Tom Cruise is, aki alig egy hónapja, hogy szakított Ana de Armasszal.
Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolatáról először 2025 elején kezdtek cikkezni, miután a párost többször is együtt látták Londonban. A közös vacsorákból, helikopteres randik lettek, amiket közös nyaralás követett. Ám a románc nem tartott sokáig, Tom Cruise és Ana de Armas kilenc hónap után szakítottak egymással. Egyes források szerint a különválásuk oka az volt, hogy a kubai származású színésznőnek túl gyorsan történt minden, ami miatt kényelmetlenül érezte magát. A két híresség azonban jóban maradt egymással. Olyannyira, hogy a Deeper című film forgatásán továbbra is együtt fognak dolgozni Londonban és Máltán.
