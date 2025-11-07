Tom Cruise máris túllépett Ana de Armason - Fiatal színésznő oldalán kapták le

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Tom Cruise
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 16:45
Egy hónap sem telt el, hogy a Top Gun Maverickje szakított Ana de Armasszal. Tom Cruise máris továbblépett, egy másik nővel jelent meg a vörös szőnyegen.
Fekete Ágnes
Alig néhány hete, hogy Tom Cruise szakított Ana de Armasszal, a hollywoodi sármőr máris továbblépett. A Top Gun Maverickje egy másik színésznő, Emilia Jones oldalán volt látható az egyik vörös szőnyeges eseményen Londonban. 

Tom Cruise egy másik nő oldalán volt látható a Menekülő ember című film premierjén
Tom Cruise egy másik nő oldalán volt látható a Menekülő ember című film premierjén 
Fotó: Nancy Kaszerman /  Northfoto

Tom Cruise szakított Ana de Armasszal

A Top Gun Maverickje A menekülő ember című film londoni premierjére volt hivatalos, ahol több fotó is készült róla. Tom Cruise Instagram oldalán is megosztott ezekből párat. Az egyik képen az Oscar-díjra jelölt színész egy gyönyörű fiatal barna hajú angol színésznő, Emilia Jones, mellett áll az Odeon Luxe Leicester Square színházban. A fotó érdekessége, hogy ez alig pár héttel azután történt, hogy Tom Cruise szakított Ana de Armasszal, akivel 9 hónapig volt együtt. A közös képet a színésznő is megosztotta saját Instagram oldalán. 

Emilia Jones A menekülő ember című film egyik főszereplője
Emilia Jones A menekülő ember című film egyik főszereplője
Fotó: Loredana Sangiuliano /  Northfoto

Ki az az Emilia Jones?

A 23 éves brit színésznő A menekülő ember című film egyik főszereplője. Emilia Jones gyerekszínészként kezdte karrierjét a színházban. Színészi karrierje pedig 2010-ben, nyolc évesen kezdődött, amikor Jasmine szerepét játszotta a One Day című filmben, ami után kisebb szerepet kapott a Johnny Depp főszereplésével készült A Karib-tenger kalózai filmsorozat egyik részében. Legismertebb szerepei a CODA című drámafilmben nyújtott alakítása, ahol siket felnőttek gyermekét alakítja, valamint a Locke & Key sorozatban játszott főszerepe. Korábbi filmjei között szerepel továbbá a Megtorlás és a Ghost Land - A rettegés háza. Emilia Jones szingliként éli mindennapjait, éppúgy, mint Tom Cruise is, aki alig egy hónapja, hogy szakított Ana de Armasszal. 

Ana de Armas azért szakított Tom Cruise-zal, mert szerinte túl gyorsan történtek a dolgok
Ana de Armas azért szakított Tom Cruise-zal, mert szerinte túl gyorsan történtek a dolgok
Fotó: KGC-324-RC /  Northfoto

Tom Cruise Ana de Armasszal való kapcsolata

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolatáról először 2025 elején kezdtek cikkezni, miután a párost többször is együtt látták Londonban. A közös vacsorákból, helikopteres randik lettek, amiket közös nyaralás követett. Ám a románc nem tartott sokáig, Tom Cruise és Ana de Armas kilenc hónap után szakítottak egymással. Egyes források szerint a különválásuk oka az volt, hogy a kubai származású színésznőnek túl gyorsan történt minden, ami miatt kényelmetlenül érezte magát. A két híresség azonban jóban maradt egymással. Olyannyira, hogy a Deeper című film forgatásán továbbra is együtt fognak dolgozni Londonban és Máltán. 

 

