Sztárpárok: 5 híresség, akinek a kapcsolata a monszun szélnél is viharosabb

Sokan irigykedve figyeljük a világsztárok párjait, hiszen kedvenceink mellett sikerült lehorgonyozniuk. Meglehet azonban, hogy egy szerelem jobb, ha plátói marad, egyes hírességgekkel ugyanis nem könnyű együtt élni. Alább összeszedtünk öt ilyen viharos kapcsolatot: híres sztárpárok, celebritások, akiknek kész hullámvölgy a szerelmi élete.

Sztárpárok, akik nem ismernek határokat: Will Smith és Jada viharos szerelme

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

5 sztárpár, akiknek kapcsolatában egymást követik a hullámvölgyek

Kilenc éve élnek külön, mégsem tudnak elszakadni egymástól. „Óriási szerencsémre nem volt olyan időszak az életemben, amikor az én legfantasztikusabb életre-halálra szóló társam, Jada ne lett volna ott nekem”– vallotta Will Smith Jada Pinkett Smithről. A kapcsolatuk máig tisztázatlan, és sokak szerint a sztárvilág egyik legzűrzavarosabb története az övék.

Justin és Hailey Bieber

Fotó: AFP / AFP

Sok találgatás látott napvilágot az elmúlt hónapokban Justin Bieber és Hailey Bieber kapcsolatáról. A pletykák válságról szóltak, a híresztelések Justin lelki nehézségeit emlegették. A házaspár azonban újra és újra bebizonyítja, hogy összetartoznak. Nemrég Justin egy romantikus közös képpel üzente, hogy Hailey iránti szerelme továbbra is töretlen. A híres sztárpár kapcsolata bár sok kihívással néz szembe, úgy tűnik, továbbra is erős kötelék tartja őket össze.

Ben Stiller és Christine Taylor

Fotó: Lev Radin / Northfoto

„Különváltunk, aztán ismét összejöttünk, aminek örülünk” – jelentette ki Ben Stiller. A színész és felesége, Christine Taylor 17 év után szakítottak, majd a pandémia alatt újra egymásra találtak. Azóta vallják, hogy „sokkal jobban tudsz értékelni valakit, mert nem próbálod őt a saját javadra megváltoztatni”.

Adam Levine és Behati Prinsloo

Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto

Éppen harmadik gyermekükkel volt várandós Behati Prinsloo, amikor kirobbant a botrány Adam Levine körül: megcsalta a feleségét. A Maroon 5 frontembere elismerte, hogy éveken át flörtölt egy másik nővel, amit élete legnagyobb hibájának nevezett. A sztárpár ennek ellenére kitartott egymás mellett, és együtt próbálják meg lezárni a múltat.

Pink és Carey Hart

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

„Le akartam szúrni egy villával" – sokkolt a kijelentésével Pink. Az énekesnő és Carey Hart házassága több mélypontot is túlélt már. Mint mondják, „nem egyszerű ugyanazzal az emberrel lenni ilyen hosszú ideig”. Nyíltan beszélnek a hullámvölgyeikről, és azt is büszkén vállalják, hogy a párterápiának köszönhetik, hogy még mindig együtt vannak.

