Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sztárpárok: 5 híresség, akinek a kapcsolata a monszun szélnél is viharosabb

Sztárpárok: 5 híresség, akinek a kapcsolata a monszun szélnél is viharosabb

külföldi sztárhírek
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 14:30
Világsztársztárpárkapcsolat
Néhány sztárkapcsolat olyan, mint az őszi eső: egyszer csendes és nyugodt, máskor heves és villámokkal teli. Cikkünkben most öt sztárpárt mutatunk, olyan hírességeket, akiknek a szerelmi élete tele van hullámvölgyekkel.
Bors
A szerző cikkei

Sokan irigykedve figyeljük a világsztárok párjait, hiszen kedvenceink mellett sikerült lehorgonyozniuk. Meglehet azonban, hogy egy szerelem jobb, ha plátói marad, egyes hírességgekkel ugyanis nem könnyű együtt élni. Alább összeszedtünk öt ilyen viharos kapcsolatot: híres sztárpárok, celebritások, akiknek kész hullámvölgy a szerelmi élete.

Sztárpárok: Will Smith és Jada Pinkett Smith viharos kapcsolata
Sztárpárok, akik nem ismernek határokat: Will Smith és Jada viharos szerelme
Fotó: WALTER / BESTIMAGE /  Northfoto

5 sztárpár, akiknek kapcsolatában egymást követik a hullámvölgyek

Kilenc éve élnek külön, mégsem tudnak elszakadni egymástól. „Óriási szerencsémre nem volt olyan időszak az életemben, amikor az én legfantasztikusabb életre-halálra szóló társam, Jada ne lett volna ott nekem”– vallotta Will Smith Jada Pinkett Smithről. A kapcsolatuk máig tisztázatlan, és sokak szerint a sztárvilág egyik legzűrzavarosabb története az övék.

Sztárpárok: Justin és Hailey Bieber
Justin és Hailey Bieber
Fotó: AFP /  AFP

Sok találgatás látott napvilágot az elmúlt hónapokban Justin Bieber és Hailey Bieber kapcsolatáról. A pletykák válságról szóltak, a híresztelések Justin lelki nehézségeit emlegették. A házaspár azonban újra és újra bebizonyítja, hogy összetartoznak. Nemrég Justin egy romantikus közös képpel üzente, hogy Hailey iránti szerelme továbbra is töretlen. A híres sztárpár kapcsolata bár sok kihívással néz szembe, úgy tűnik, továbbra is erős kötelék tartja őket össze.

Sztárpárok: Ben Stiller és Christine Taylor
Ben Stiller és Christine Taylor
Fotó: Lev Radin /  Northfoto

„Különváltunk, aztán ismét összejöttünk, aminek örülünk” – jelentette ki Ben Stiller. A színész és felesége, Christine Taylor 17 év után szakítottak, majd a pandémia alatt újra egymásra találtak. Azóta vallják, hogy „sokkal jobban tudsz értékelni valakit, mert nem próbálod őt a saját javadra megváltoztatni”.

Sztárpárok: Adam Levine és Behati Prinsloo
Adam Levine és Behati Prinsloo
Fotó: Jeffrey Mayer /  Northfoto

Éppen harmadik gyermekükkel volt várandós Behati Prinsloo, amikor kirobbant a botrány Adam Levine körül: megcsalta a feleségét. A Maroon 5 frontembere elismerte, hogy éveken át flörtölt egy másik nővel, amit élete legnagyobb hibájának nevezett. A sztárpár ennek ellenére kitartott egymás mellett, és együtt próbálják meg lezárni a múltat.

Sztárpárok: Pink és Carey Hart
Pink és Carey Hart
Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

„Le akartam szúrni egy villával" – sokkolt a kijelentésével Pink. Az énekesnő és Carey Hart házassága több mélypontot is túlélt már. Mint mondják, „nem egyszerű ugyanazzal az emberrel lenni ilyen hosszú ideig”. Nyíltan beszélnek a hullámvölgyeikről, és azt is büszkén vállalják, hogy a párterápiának köszönhetik, hogy még mindig együtt vannak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu