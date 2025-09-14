Így emlékeznek felejthetetlen viszonyaikra a sztárpárok

Hollywoodban nem ritka, hogy a világsztárok ágyaiban egymást követik a sorstársak. Aki valakinek a szeretője volt, másnak a házastársa lesz, majd egy feltörekvő csillaggal folytat titkos viszonyt. A sztárpárok viszonyai önmagukban megérnének néhány romkomot, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az alábbi hírességek történetei.

Híres sztárpárok: Ryan Gosling és Sandra Bullock

Fotó: Hahn-Nebinger-Petit / Norhtfoto

Minden idők legjobb barátnőjeként emlékszik Sandra Bullockra Ryan Gosling. A Kísérleti gyilkosság című film forgatása alatt habarodtak egymásba, mit sem törődve a köztük lévő 16 évnyi korkülönbséggel. A kapcsolatuk kevesebb mint két évig tartott, de állítólag Sandra szíve még sokáig fájt a sármőr után.

Janet Jackson és Matthew McConaughey

Fotó: Frank Micelotta Archive / GettyImages

„Csak egy percig” tartott a viszony Janet Jackson és Matthew McConaughey között, állítják az érintettek. 2002-ben a Grammy-gálán találkoztak, és bár már akkoriban szárnyra keltek a pletykák a románcról, ezt sokáig egyikük sem erősítette meg. Végül Matthew évekkel később bevallotta, hogy valóban randevúztak, de hamar kiderült, hogy nem egymást keresik. Ahogy sok más sztárpár esetében, náluk is inkább a kíváncsiság dominált az érzelmek helyett.

Jared Leto és Cameron Diaz

Fotó: Jeff Kravitz / GettyImages

A bulvárlapok kedvenc témája volt a 2000-es évek elején Cameron Diaz és Jared Leto kapcsolata, hiába próbálták titokban tartani a szerelmüket. Végül 4 évig voltak együtt, Leto pedig utólag elárulta, hogy akkoriban a túlzó céljai és a kreatív ambíciói megszállottja volt, így képtelen lett volna komolyabban elköteleződni. A sztárpárok világában nem ritka, hogy a karrier végül fontosabbnak bizonyul a szerelemnél.

Cher és Tom Cruise

Fotó: Brad Markel / Northfoto

Élete legjobb szeretői közé sorolta Tom Cruise-t Cher. Madonna és Sean Penn malibui esküvőjén találkoztak először, amikor Cruise még csak 22 éves volt. Hónapok teltek el, mire hivatalosan is párként jelentek meg, de Cher szerint már az első találkozáskor „egyértelmű volt a köztük lévő kapcsolat”. Bár az esküvő végül elmaradt, Cher szerint ma is tartják a kapcsolatot.

Justin Timberlake és Fergie

Fotó: Christopher Polk / Getty Images

„Nem volt olyan komoly” – vágta rá Fergie, amikor korábban arról kérdezték, mi történt közte és Justin Timberlake között. „Gyakran lógtunk együtt az ’N Sync-el. Justinnal elmentünk szórakozni, flörtöltünk és csókolóztunk” – emlékezett vissza az énekesnő a közel harminc évvel ezelőtti kalandjukra. Ők is azok közé a sztárpárok közé tartoztak, akiknek románca ugyan rövid ideig tartott, de annál emlékezetesebb maradt.

