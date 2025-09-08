Ilyet is ritkán látni: Will Smith a feleségével mutatkozott

A sztárpár már évek óta külön él, most mégis 10 hónap után először együtt jelentek meg nyilvánosan. Will Smith és Jada Pinkett Smith hétvégén a malibui Nobu étteremben ebédeltek kettesben.

Will Smith és Jada Pinkett Smith utoljára 2024 októberében a Bad Boys - Mindent vagy többet premierjén jelent meg együtt nyilvánosan

(Fotó: Billy Bennight / Northfoto)

Will Smith újra együtt jelent meg feleségével

Közel egy év elteltével Will Smith és Jada Pinkett Smith ismét együtt jelentek meg nyilvánosan. A hollywoodi sztárpár randevúját a paparazziknak is sikerült lencsevégre kapniuk. A képek tanúsága szerint Will Smith mosolygós, jókedvű volt, amíg Jada Pinkett Smith visszafogottabb, komoly arckifejezéssel kísérte férjét az autóhoz. Az ebéd után egy fehér Lamborghinivel távoztak együtt. Ez volt az első alkalom 2024 novembere óta, hogy Smithék együtt jelent meg nyilvánosan.

Kilenc éve élnek külön, mégsem váltak el

Will és Jada házassága a nyilvánosság előtt sokáig stabilnak tűnt, ám 2023 októberében bombaként robbant a hír, amikor színésznő a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy férjével 2016 óta külön élnek.

Mélységes szeretet van közöttünk, és idővel megtaláltuk, hogyan néz ki a kapcsolatunk új formája

A házaspár azóta sem költözött újra össze, és továbbra sem váltak el. Életvitelük pedig teljesen független egymástól. Egy közeli forrás szerint 'külön élnek, de kapcsolatuk nem szakadt meg.' Ezt pedig az is bizonyította, amikor 2024-ben együtt jelentek meg a Bad Boys Mindent vagy többet című film premierjén, ahol egymás mellett mosolyogtak a vörös szőnyegen.

Will Smith Oscar-gála botránya még jobban összehozta őket a feleségével

(Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / Northfoto)

Az Oscar-botrány után is kitartanak egymás mellett

A kapcsolatuk azonban a 2022-es Oscar-gála botrány után erősödött meg újra, amikor Will Smith megütötte Chris Rockot, miután a komikus Jada kopaszságával viccelődött. A jelenet vírusként terjedt el az interneten és bejárta az egész világot. Jada Pinkett Smith később úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy ez az esemény mély nyomot hagyott bennük, de megerősítette őt abban, hogy a férje mellett akar maradni:

Akkor jöttem rá, hogy soha nem fogom elhagyni őt

Az incidens ugyanis ráébresztette arra, hogy milyen erős érzelmi kötelék van kettejük között, még akkor is, ha életvitelükben eltávolodtak egymástól, és Jadának szeretője is van évek óta.