Gyűrűszüret: ezek a legszebb eljegyzési gyűrűk a sztárvilágban

Legeltessük a szemünket a Tiffany's, a Cartier, a Harry Winston vagy a Bulgari kirakatában, sokunknak csak álom marad egy több millió dolláros ékszer; ellenben a világsztárokkal, akik előszeretettel öltik magukra a luxus divatházak remekeit egy-egy vörös szőnyeges felvonuláson vagy premier gálán. Habár ezeken az eseményeken sok esetben csak alkalomszerűen kapják kölcsön a tervezői darabokat, megesik, hogy a hölgyek ujjára egyszer egy örök modell kerül, a szerelmes és gazdak férfiak ugyanis nem fukarak a legékesebb drágakővel a választottuk elé térdelni. Alább azokat a szerencsés női sztárokat mutatjuk be, akik a világ legszebb eljegyzési gyűrűit kapták szerelmüktől.
Az iparág "Szent Gráljaként” emlegetik a szakértők Taylor Swift eljegyzési gyűrűjét, mivel állítólag ez az egyik legritkább kő, amit csak beszerezhet az ember. Travis Kelce-t azonban ez sem akadályozhatta meg abban, hogy két év után feleségül kérje élete szerelmét. Egyes becslések szerint az ékszer körülbelül egymillió dollárt ér, a letisztult, elegáns darab a popdíva kifinomult stílusát tükrözi, és sokak szerint a legszebb eljegyzési gyűrűk közé tartozik.
Nem lehetett könnyű megtalálni a gyűrűt, amely passzol Lady Gaga extravagáns ízléséhez, de Michael Polansky-nek sikerült. A szakértők szerint mintegy 1,25 millió dollárt érő ékszer modern, mégis klasszikus megjelenésével azonnal elvarázsolta az énekesnőt. No, és persze annak rajongóit, akik szerint a gyűrű méltó szimbóluma egy olyan szerelemnek, amely egyszerre szenvedélyes és időtálló.
Szakértők legalább 3 millió dollárra, más források akár 5 millióra is értékelik Georgina Rodríguez káprázatos briliánssal díszített jegygyűrűjét. Ez a mesés darab nemcsak a határtalan luxust testesíti meg, hanem tökéletesen tükrözi Cristiano Ronaldo fényűző életmódját is. A hatalmas gyémántot a boldog menyasszony boldogan mutogatja, ha kell, a kezét arcához emelve, játékos mosollyal pózol a fotósoknak - nem csoda, hogy sokak szerint ez is ott van a legszebb eljegyzési gyűrűk között.
Óriási meglepetést okozott Adele titkos eljegyzése, nem véletlen, hogy a nem mindennapi gyűrűre is mindenki egyből kíváncsi volt. A körte alakú, különleges csiszolású gyémántot több mint 875 ezer dollárra saccolják. Rich Paul választása egy olyan darabra esett, amelynek elegáns egyszerűsége tökéletesen illik a Grammy-díjas énekesnő letisztult, mégis mindig drámai megjelenéséhez.
Új fogadalomhoz új gyűrű is dukált, amikor tavaly Hailey és Justin Bieber újra kimondták egymásnak a boldogító igent. Bár igazán nem panaszkodhatott az első kiegészítőre sem Hailey Bieber, az új, 1,5 millió dolláros gyémántékszer mérete és ragyogása még a korábbi verziót is felülmúlja. Remek bizonyítéka annak, hogy kettejük kapcsolata a hullámvölgyek ellenére is csak egyre értékesebbé válik. Ragyogó darabja máris helyet kapott a legszebb eljegyzési gyűrűk listáján.
