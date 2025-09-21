Gyűrűszüret: ezek a legszebb eljegyzési gyűrűk a sztárvilágban

Legeltessük a szemünket a Tiffany's, a Cartier, a Harry Winston vagy a Bulgari kirakatában, sokunknak csak álom marad egy több millió dolláros ékszer; ellenben a világsztárokkal, akik előszeretettel öltik magukra a luxus divatházak remekeit egy-egy vörös szőnyeges felvonuláson vagy premier gálán. Habár ezeken az eseményeken sok esetben csak alkalomszerűen kapják kölcsön a tervezői darabokat, megesik, hogy a hölgyek ujjára egyszer egy örök modell kerül, a szerelmes és gazdak férfiak ugyanis nem fukarak a legékesebb drágakővel a választottuk elé térdelni. Alább azokat a szerencsés női sztárokat mutatjuk be, akik a világ legszebb eljegyzési gyűrűit kapták szerelmüktől.

Travis Kelce millió dolláros eljegyzési gyűrűvel kérte meg Taylor Swift kezét.

Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce / Northfoto

Sztárok eljegyzési gyűrűi: ezek a méregdrága darabok ragyognak a hírességek ujjain

Az iparág "Szent Gráljaként” emlegetik a szakértők Taylor Swift eljegyzési gyűrűjét, mivel állítólag ez az egyik legritkább kő, amit csak beszerezhet az ember. Travis Kelce-t azonban ez sem akadályozhatta meg abban, hogy két év után feleségül kérje élete szerelmét. Egyes becslések szerint az ékszer körülbelül egymillió dollárt ér, a letisztult, elegáns darab a popdíva kifinomult stílusát tükrözi, és sokak szerint a legszebb eljegyzési gyűrűk közé tartozik.

Michael Polansky méregdrága jegygyűrűvel térdelt Lady Gaga elé

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Nem lehetett könnyű megtalálni a gyűrűt, amely passzol Lady Gaga extravagáns ízléséhez, de Michael Polansky-nek sikerült. A szakértők szerint mintegy 1,25 millió dollárt érő ékszer modern, mégis klasszikus megjelenésével azonnal elvarázsolta az énekesnőt. No, és persze annak rajongóit, akik szerint a gyűrű méltó szimbóluma egy olyan szerelemnek, amely egyszerre szenvedélyes és időtálló.

Ötmillióra értékelik Georgina Rodríguez káprázatos briliánssal díszített jegygyűrűjét.

Fotó: Ernesto Ruscio / GettyImages

Szakértők legalább 3 millió dollárra, más források akár 5 millióra is értékelik Georgina Rodríguez káprázatos briliánssal díszített jegygyűrűjét. Ez a mesés darab nemcsak a határtalan luxust testesíti meg, hanem tökéletesen tükrözi Cristiano Ronaldo fényűző életmódját is. A hatalmas gyémántot a boldog menyasszony boldogan mutogatja, ha kell, a kezét arcához emelve, játékos mosollyal pózol a fotósoknak - nem csoda, hogy sokak szerint ez is ott van a legszebb eljegyzési gyűrűk között.