Így őrzik meg top formájukat a hollywoodi sztárok

A tévében, magazinokban naponta látjuk a világsztárokat ragyogni. Ilyenkor arra gondolunk: persze, nekik könnyű, hiszen van elég pénzük és idejük, hogy az egészségükkel, szépségükkel foglalkozzanak. Pedig néha a legegyszerűbb dolgok tesznek a legtöbbet a jóllétünkért!

Halle Berry

A színésznőnél 22 éves korában diagnosztizáltak cukorbetegséget, így kénytelen volt drasztikusan megváltoztatni az életmódját. Lemondott a cukros üdítőkről, még a cukros gabonapelyhekről is, ehelyett egészséges zsírokból és alacsony szénhidráttartalmú ételekből állítja össze az étrendjét.

Kate Hudson

Minden reggel egy pohár friss zellerlével kezdi napot, ezután jöhet a szokásos fehérjeturmix, némi zab és tojás. Igyekszik főként növényi alapú ételeket fogyasztani, ha mégis eszik húst, akkor a halat és a csirkét részesíti előnyben. A rendszeres jógagyakorlás elengedhetetlen része az életének.

Jennifer Lopez

Az énekesnő 54 évesen is bomba formában van, amelyet saját elmondása szerint, elsősorban a víznek köszönhet. A megfelelő hidratálásra ugyanis még a legnagyobb hajtásban is kellő figyelmet fordít. Olyan nem fordulhat elő, hogy ne igyon elég vizet. Emellett az étkezésre is ügyel, ő az elválasztó diétára esküszik: egyik nap a fehérjebevitelre helyezi a hangsúlyt, másik nap a rostokra, például zöldségek formájában, harmadnap a zsírbevitelre összpontosít, negyedik nap pedig a szénhidrátokra.

Blake Lively

A négygyermekes színésznő tökéletes módszert dolgozott ki arra, hogy a testét is karban tartsa és a gyerekeivel is időt töltsön, méghozzá mókásan. Az edzésekhez ugyanis őket használja extra súlyként.

Meghan Markle

Minden nap kávé helyett egy bögre forró citromos vízzel kezdi a napot, ebédre pedig sokszor eszik tésztaételt, uzsonnára zöld levélféléket, mert azokat különösen szereti. Vacsorára pedig jöhet a legnagyobb kedvence, az avokádós pirítós. Állítása szerint ezzel az étrend gondoskodik arról, hogy az energiaszintje mindig megfelelő legyen.

Selena Gomez

A színésznő titka a változatos edzés. Nem tette le a voksát egyetlen mozgásforma mellett, hiszen éppúgy része az életének a pilates, mint a túrázás, a kardió tánc, a köredzés, a jóga és a spinning. Ennek köszönhető, hogy makkegészséges és az alakja is makulátlan.

Jennifer Aniston

Az 55 éves világsztár már vagy két évtizede a jóga szerelmese. Úgy véli, ennek köszönhető, hogy testileg, lelkileg és mentálisan is makk egészséges, kiegyensúlyozott és vidám természetű. Természetesen az étkezésre is odafigyel, de nem híve a drasztikus diétáknak, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy imádja az olaszos tésztaételeket. Reggelire pedig szívesen fogyaszt például puffasztott köleses gabonapelyhet banánnal, esetleg forró zabpelyhet jól felvert tojásfehérjével összekeverve.

Kate Beckinsale

Kerüli a koffeint és az alkoholt, sőt még az étcsokit is, ami elmondása szerint határozottan túlpörgeti őt. Inkább csirkét, lazacot, tojást és salátákat eszik, amiket retekkel, kelbimbóval és sáfrányolajjal tesz még ízletesebbé és egészségesebbé.

Jessica Alba

A háromgyermekes színésznő titka kimondottan egyszerű, ugyanis próbál mindent maga elkészíteni. A közös családi grillezések és főzések pedig remek programok és nem mellesleg pontosan tudja, hogy mi kerül a tányérjára, ez pedig mindennél többet ér a számára, ugyanis kizárta étrendjéből az ízfokozókkal, tartósítószerekkel és egyéb adalékanyagokkal felturbózott enni és innivalókat.

Lucy Liu

Az 55 éves sztár korábban egy időre teljesen száműzte az állati eredetű termékek az étrendjéből, majd 2020-ban kisfia miatt újra elkezdett tojást és sajtot is enni a növényi étrend mellett. Azóta is vegetáriánusként éli mindennapjait. Régóta alkalmazza a keleti orvoslás módszereit a nyugati gyógymódok mellett. Nagy rajongója az akupunktúrának és a meditációnak, ezeket rendszeresen alkalmazza az egészsége érdekében.