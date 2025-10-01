Drámai fordulat Nicole Kidman válásában: Keith Urban máris továbblépett

Nicole Kidman és Keith Urban házassága 19 év után hivatalosan is véget ért. A válásról szóló dokumentumok szerint a színésznő nyújtotta be a keresetet, miután Keith Urban külön költözött. A legújabb hírek szerint pedig a country énekes már tovább is lépett.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják tovább

(Fotó: F. Sadou/Northfoto)

Nicole Kidman válása drámai fordulatot vett

Még egy nap sem telt el azóta, hogy kiderült, Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után válik. Máris újabb pletykák láttak napvilágot, miszerint a country énekes már tovább is lépett. A hírek szerint Keith Urban kiköltözött otthonról és egy új nő jelent meg az életében, akit a közeli barátok ugyan már ismernek, de a neve egyelőre nem került nyilvánosságra.

Minden jel arra utal, hogy Keith egy másik nővel van, de ez az egész csak Nashville-ben téma.

Nicole Kidman barátai azt állítják, hogy a színésznőt sokkolta a hír.

Mondjuk úgy, hogy Nicole nem vitatja ezt, de még mindig sokkolja a dolog.

Nicole Kidman válási papírjai

Nicole Kidman szeptember 6-án adta be a válókeresetet Tennessee államban, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A dokumentumok alapján a házaspár már hetekkel korábban megállapodott a gyermekelhelyezésről. Keith Urban augusztus 29-én, a színésznő pedig szeptember 6-án írta alá a hivatalos papírokat. A megállapodásban többek között az szerepel, hogy Nicole Kidman lesz a gyerekek első számú gondviselője. A két közös gyermek, Sunday Rose (17) és Faith Margaret (14) évente 306 napot tölt majd az anyjukkal, Keith Urban pedig csupán 59-et. A szülők továbbá vállalták, hogy nem beszélnek negatívan egymásról a gyerekek előtt, és közösen hozzák meg az életüket érintő fontos döntéseket.

Arra fogják ösztönözni gyermekeiket, hogy továbbra is szeressék másik szülőjüket, és mindkét családban jól érezzék magukat.

Ezen felül pedig a megállapodás kötelező szülői tréning elvégzését is előírja, amit mindkét félnek 60 napon belül kell teljesítenie, a gyermekek érdekeinek védelme érdekében.

Nicole Kidman gyerekei évente 306 napot töltenek majd az anyjukkal és csak 59-et az apjukkal

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Vagyonmegosztás

Nicole Kidman és Keith Urban közös vagyona több tízmillió dollárra becsülhető. A pár rendelkezik ingatlanokkal az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Európában is. A vagyonmegosztás részletei nem kerültek nyilvánosságra, de a válás során mindkét fél jogi képviselőket alkalmazott a folyamat zártkörű intézésére. A Babygirl színésznője igyekszik a családjára támaszkodni. Nicole Kidman testvére, Antonia Kidman több nyilatkozatban is jelezte, hogy mellette áll. Keith Urban részéről azonban egyelőre nem érkezett nyilvános reakció.