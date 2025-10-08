Keith Urban gitárosa tisztázta a románcról szóló pletykákat

Nicole Kidman válási drámájának új tagja, Maggie Baugh még évekkel ezelőtt esküt tett. Keith Urban gitárosa kijelentette, hogy soha nem keveredne romantikus kapcsolatba a zenésztársaival.
Előkerült egy 2017-es Piper’s Picks TV interjú, amelyben Maggie Baugh, az akkor még feltörekvő countryzenész, határozottan kijelentette, nem tartja jó ötletnek, hogy romantikus kapcsolatba kerüljön zenésztársával:
Mindig is volt egy szabályom, hogy 'nem lehet a zenekar tagjaival randizni', mert mi lenne, ha szétmennénk? Akkor elveszíteném a dobosomat?
Majd hozzátette, hogy nála a munka és a magánélet különválik. A zenekari tagokat 'testvéreknek' és 'legjobb barátoknak' nevezte, és hangsúlyozta, hogy számára a zene az első, a szerelem másodlagos.
Ez az interjú azután került újra reflektorfénybe, hogy Keith Urban és Nicole Kidman válása bejelentésre került. A válás hírére ugyanis gyorsan terjedni kezdtek a pletykák, hogy az énekes már új kapcsolatban lehet, méghozzá egyik turnégitárosával, Maggie Baugh-val. A találgatások alapját Keith Urban Maggie Baugh-val való viselkedése adta. A zenész a koncertjén a 'The Fighter' című dalt énekelve hirtelen átírta a dalszöveget, és a romantikus sort Maggie nevére cserélte. Egy másik fellépésen pedig egyenesen rámutatott a gitárosra az egyik flörtölő sor alatt. Ráadásul ezek után Maggie nem jelent meg egy Pennsylvania-i koncerten, amit sokan gyanúsnak tartottak. Ugyanakkor a hivatalos magyarázat szerint nem volt rá szükség azon az estén, mivel nem állandó tag, hanem beugró zenész. A pletykák hatására Maggie Baugh édesapja, Chuck Baugh is megszólalt, és határozottan cáfolta a románcról szóló híreket:
Nem tudok semmi többről, mint hogy ő a gitárosa.
Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után, 2025 szeptemberében jelentették be válásukat. A pár hivatalos közleményében 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozott, és állításuk szerint közös megegyezéssel, békés úton kívánnak különválni. A gyermekelhelyezésről már meg is állapodtak. A két közös gyerek, Sunday Rose és Faith, 306 napot töltenek majd édesanyjukkal és mindössze 59 napot édesapjukkal. A vagyonmegosztás azonban még hátra van, de egyelőre azt is békésen próbálják elrendezni.
