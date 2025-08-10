Jack Nicholson nem kért Hollywood bombázójávól: a szépség minden pasit elcsábított, kivéve őt

Hét évtizedes pályafutása alatt nem csak filmjeiről, de excentrikus életéről is híres lett az idén 91 éves díva. Az Oscar-díjas Shirley MacLaine a buddhizmus és a lélekvándorlás mellett a szabad szerelemben is hitt. A legnagyobb hollywoodi sztárok fordultak meg az ágyában, Hruscsov majdnem a lábai miatt dobta le az atombombát, ám akadt valaki, akit nem vadított meg formás virgácsaival a sztár.

Shirley MacLaine fél Hollywoodot elcsábította (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Shirley MacLaine szeretői

A színésznő az ötvenes évek közepén debütált Hollywoodban, rögtön egy Alfred Hitchcock klasszikusban, a Bajok Harry-vel című krimi-vígjátékban. Az akkor 20 éves színésznő azonnal sztár lett és jöttek az egyre jobb filmes ajánlatok számára. Nem csak Hollywood, de az álomgyár férfi tagjai is felfedezeték, pedig ekkor ment hozzá Steve Parker üzletemberhez. A sztár 2011-ben Oprah Winfrey showjában árulta el, hogy végig nyitott házasságban éltek a férjével, így nyugodtan megélhették a kalandjaikat, miközben boldog családi életet éltek lányukkal, Sashival.

Gyakran feküdtem le azokkal a férfiakkal, akik a főszereplőtársaim voltak

– mesélte MacLaine.

Szeretői között volt Robert Mitchum, Dean Martin, Yves Montand és a pletykák szerint Clint Eastwood is. Igaz, utóbbit nem erősítette meg a díva.

Jack Lemmon és a színésznő között testvéri szeretet volt (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Shirley MacLaine és Jack Lemmon

A bombázó 1960-ban forgatta A legénylakás Oscar-díjas klasszikust Jack Lemmon társaságában. Sokan azt gondolták, a két sztár egymásra talál és viharos afférba kezd a forgatások alatt. Lemmon azonban nem így tett, ugyanis úgy nézett MacLaine-re, mintha a húga lenne. A sikerfilm után 3 évvel ismét együtt dolgoztak az Irma, te édes! című filmen és egész életükben jóbarátok maradtak.

Jack Nicholsonnal hivatalosan csak a forgatáson bújtak ágyba (Fotó: Toronto Star)

Shirley MacLaine és Jack Nicholson

Hollywood legördögibb mosolyú pasija 1983-ban forgatott együtt a Becéző szavak Oscar-díjas melodrámában az akkor már 50 körüli MacLaine-el. A vásznon szerelmeseket játszottak, és az egész stábnak szent meggyőződése volt, hogy van köztük valami. MacLaine akkoriban vált a férjétől, a 88 éves Anjelica Huston-al élt se veled, se nélküled kapcsolatban. A forgatáson akadt olyan nap, amikor a két színész meztelenül rohangált viccből a stúdióban. Jack Nicholson mindig elismerően nyilatkozott a színésznőről, de az esetleges kapcsolatról hallgatott, a rajongók fantáziájára bízva a kérdést. MacLaine azonban pár éve a Hello magazinnak az mondta, nem volt a zsánere a színész.

Amúgy se gondolom, hogy a típusom lett volna. Túl sokat nevettem vele

– utalt arra a színésznő, hogy állandóan viccelődtek egymással Nicholsonnal, akit az egyik legkedvesebb filmes partnerének tart. Az afférjuk így örök kérdés marad, ugyanis a stábtagok egyöntetű vélemény szerint volt valami köztük.