5 világsztár, aki forrón szereti

Közel sincs vége a nyári grillszezonnak, amit a világsztárok is előszeretettel kihasználnak. Ki a kertjében, ki a jachtján sütöget szívesen, de egy biztos: nincs annál forróbb látvány, mint ahogy Heidi Klum vagy Chris Hemsworth hiányos öltözékben áll a tűz fölött.
„A grillezés legnagyobb előnye, hogy összehozza a családot.” – állítja David Beckham, aki egyenesen él-hal a szabadtéri sütögetésért. Még egy tóparti, szafari stílusú sátorban berendezett kerti konyhája is van. Nem véletlen, hogy több grillmárka is felkereste már, hogy tesztelje a termékeiket.
Szívesen szervez hangulatos családi kerti partikat Heidi Klum, ahol bátran veszi kezébe az irányítást a grill felett. Állítólag remekül megállja a helyét a parázs mellett, sőt ha kell, igazán illusztris társaságban is szívesen fogyaszt parázson készült finomságokat. Egy alkalommal például Dél-Afrikában sütögetett együtt Vilmos herceggel.
Igazi grillkihívás elé állítja egy étterem Chris Hemsworthöt. A Thorként világhírűvé vált sztár köztudottan rajong a parázson sült ételekért, amelyeket maga is szívesen elkészít. Szenvedélyére felfigyelve egy amerikai hely megalkotta a gigantikus Thor kalapácsa nevű BBQ lakomát, és nyilvánosan felszólították a színészt, hogy próbálja ki azt. Vajon mit lép a szuperhős?
„Egy kis szaftos kolbászt valaki? Csiszolom a BBQ-tudásom egy tökéletes angol estén” – írta a közösségi oldalán Elisabeth Hurley ehhez a fényképhez. Úgy tűnik, a színésznő nemcsak a kertészkedést és a vidéki életet élvezi, hanem a szabadtéri sütögetésért is rajong. Bár az étkezésére nagyon odafigyel, időnként azért néha megengedi magának egy kis lazulást a grill mellett.
„Egy vasárnapi barbecuet simán levezényelek, de nagyjából eddig terjed a főzőtudományom” – vallotta be Brad Pitt. Nos, lehet, hogy a konyhai tudománya nem túl sokrétű, de az biztos, hogy grillezés közben csak úgy szikrázik körülötte a levegő. Nemrég a legújabb filmje, az F1 promóciója közben ragadott nyársat, és mindenki imádta a bájos ügyetlenkedését – írja a Fanny magazin.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.