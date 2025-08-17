UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
5 világsztár, aki forrón szereti

5 világsztár, aki forrón szereti

világsztárok
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 13:45
hollywoodgrillHeidi KlumChris Hemsworth
Csinálják udvaron, erdőben vagy tengerparton, a világsztárok között is akad jó néhány, aki szeret játszani a tűzzel. Ők nemcsak a hangulatot, de a grillt is bármikor forróvá varázsolják.

Közel sincs vége a nyári grillszezonnak, amit a világsztárok is előszeretettel kihasználnak. Ki a kertjében, ki a jachtján sütöget szívesen, de egy biztos: nincs annál forróbb látvány, mint ahogy Heidi Klum vagy Chris Hemsworth hiányos öltözékben áll a tűz fölött.

David Beckham, grill
David Beckham szerint a grillezés összehozza a családot.
Fotó: AFP / AFP

Grillező csillagok

„A grillezés legnagyobb előnye, hogy összehozza a családot.” – állítja David Beckham, aki egyenesen él-hal a szabadtéri sütögetésért. Még egy tóparti, szafari stílusú sátorban berendezett kerti konyhája is van. Nem véletlen, hogy több grillmárka is felkereste már, hogy tesztelje a termékeiket.

Heidi Klum bikinifelsőben és farmerkabátban
Heidi Klum egy alkalommal Vilmos herceggel sütögetett Dél-Afrikában.
Fotó: Rolf Vennenbernd / Northoto

Szívesen szervez hangulatos családi kerti partikat Heidi Klum, ahol bátran veszi kezébe az irányítást a grill felett. Állítólag remekül megállja a helyét a parázs mellett, sőt ha kell, igazán illusztris társaságban is szívesen fogyaszt parázson készült finomságokat. Egy alkalommal például Dél-Afrikában sütögetett együtt Vilmos herceggel. 

Chris Hemsworth rajong a grillezésért
Chris Hemsworth köztudottan rajong a parázson sült ételekért.
Fotó: PA /  Northfoto

Igazi grillkihívás elé állítja egy étterem Chris Hemsworthöt. A Thorként világhírűvé vált sztár köztudottan rajong a parázson sült ételekért, amelyeket maga is szívesen elkészít. Szenvedélyére felfigyelve egy amerikai hely megalkotta a gigantikus Thor kalapácsa nevű BBQ lakomát, és nyilvánosan felszólították a színészt, hogy próbálja ki azt. Vajon mit lép a szuperhős?

Világsztár, aki szeret grillezni: Elisabeth Hurley
Időnként Elisabeth Hurley is megenged magának egy kis lazulást a grill mellett.
Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

„Egy kis szaftos kolbászt valaki? Csiszolom a BBQ-tudásom egy tökéletes angol estén” – írta a közösségi oldalán Elisabeth Hurley ehhez a fényképhez. Úgy tűnik, a színésznő nemcsak a kertészkedést és a vidéki életet élvezi, hanem a szabadtéri sütögetésért is rajong. Bár az étkezésére nagyon odafigyel, időnként azért néha megengedi magának egy kis lazulást a grill mellett.

Egy világsztár, aki nem veti meg a vasárnapi grillezést: Brad Pitt
Brad Pitt is könnyen levezényel egy vasárnapi BBQ-t.
Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

„Egy vasárnapi barbecuet simán levezényelek, de nagyjából eddig terjed a főzőtudományom” – vallotta be Brad Pitt. Nos, lehet, hogy a konyhai tudománya nem túl sokrétű, de az biztos, hogy grillezés közben csak úgy szikrázik körülötte a levegő. Nemrég a legújabb filmje, az F1 promóciója közben ragadott nyársat, és mindenki imádta a bájos ügyetlenkedését – írja a Fanny magazin.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu