5 világsztár, aki forrón szereti

Közel sincs vége a nyári grillszezonnak, amit a világsztárok is előszeretettel kihasználnak. Ki a kertjében, ki a jachtján sütöget szívesen, de egy biztos: nincs annál forróbb látvány, mint ahogy Heidi Klum vagy Chris Hemsworth hiányos öltözékben áll a tűz fölött.

David Beckham szerint a grillezés összehozza a családot.

Fotó: AFP / AFP

Grillező csillagok

„A grillezés legnagyobb előnye, hogy összehozza a családot.” – állítja David Beckham, aki egyenesen él-hal a szabadtéri sütögetésért. Még egy tóparti, szafari stílusú sátorban berendezett kerti konyhája is van. Nem véletlen, hogy több grillmárka is felkereste már, hogy tesztelje a termékeiket.

Heidi Klum egy alkalommal Vilmos herceggel sütögetett Dél-Afrikában.

Fotó: Rolf Vennenbernd / Northoto

Szívesen szervez hangulatos családi kerti partikat Heidi Klum, ahol bátran veszi kezébe az irányítást a grill felett. Állítólag remekül megállja a helyét a parázs mellett, sőt ha kell, igazán illusztris társaságban is szívesen fogyaszt parázson készült finomságokat. Egy alkalommal például Dél-Afrikában sütögetett együtt Vilmos herceggel.

Chris Hemsworth köztudottan rajong a parázson sült ételekért.

Fotó: PA / Northfoto

Igazi grillkihívás elé állítja egy étterem Chris Hemsworthöt. A Thorként világhírűvé vált sztár köztudottan rajong a parázson sült ételekért, amelyeket maga is szívesen elkészít. Szenvedélyére felfigyelve egy amerikai hely megalkotta a gigantikus Thor kalapácsa nevű BBQ lakomát, és nyilvánosan felszólították a színészt, hogy próbálja ki azt. Vajon mit lép a szuperhős?

Időnként Elisabeth Hurley is megenged magának egy kis lazulást a grill mellett.

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

„Egy kis szaftos kolbászt valaki? Csiszolom a BBQ-tudásom egy tökéletes angol estén” – írta a közösségi oldalán Elisabeth Hurley ehhez a fényképhez. Úgy tűnik, a színésznő nemcsak a kertészkedést és a vidéki életet élvezi, hanem a szabadtéri sütögetésért is rajong. Bár az étkezésére nagyon odafigyel, időnként azért néha megengedi magának egy kis lazulást a grill mellett.

Brad Pitt is könnyen levezényel egy vasárnapi BBQ-t.

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

„Egy vasárnapi barbecuet simán levezényelek, de nagyjából eddig terjed a főzőtudományom” – vallotta be Brad Pitt. Nos, lehet, hogy a konyhai tudománya nem túl sokrétű, de az biztos, hogy grillezés közben csak úgy szikrázik körülötte a levegő. Nemrég a legújabb filmje, az F1 promóciója közben ragadott nyársat, és mindenki imádta a bájos ügyetlenkedését – írja a Fanny magazin.

Ezek is érdekelhetnek: