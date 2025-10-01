"Minden nap rémálmaim vannak" – Könyörög, hogy ne engedjék szabadon: Cassie Ventura retteg Diddy bosszújától!

Közeleg az ítélethirdetés Diddy ügyében. Cassie Ventura pedig retteg, hogy a rapper szabadlábra kerül. Attól tart, hogy Diddy vagy emberei bosszút állnak majd rajta.

Cassie retteg attól, hogy Diddy szabadlábra kerül és bosszút áll rajta (Fotó: TIMMS / BACKGRID / Northfoto)

Cassie retteg Diddy bosszújától

Október 3-án ítéletet hirdet a bíróság Diddy ügyében. Cassie Ventura, a rapper exe pedig annyira retteg, hogy egy három oldalas nyilatkozatban kéri a bíróságot, hogy ne engedjék szabadlábra az egykori producert. A levélben azt írja, hogy nap mint nap 'rémálmokkal és visszatérő emlékképekkel' küzd, és jelenleg is pszichológiai segítséget vesz igénybe, hogy feldolgozza a múltját:

Még mindig minden nap rémálmaim és visszaemlékezéseim vannak, és továbbra is pszichológiai segítségre szorulok, hogy megbirkózzak a múltammal.

Cassie levele a bíróságnak

A dokumentum szerint félelmei valós alapokon nyugszanak, ugyanis családját már elköltöztette New York-ból, és ma is rejtőzködve él, mert attól tart, hogy Diddy bosszút áll majd rajta, ha szabadlábra kerül. Cassie levelében arra kérte a bíróságot, hogy az ítélet tükrözze mindazt a fájdalmat és erőszakot, amelyet ő éveken át elszenvedett. Továbbá azt, hogy az ítélet legyen arányos a történtek súlyával, és üzenjen mindazoknak, akik valaha hasonló visszaéléseket szenvedtek el. Az ügyészség Diddy esetében mintegy 11 év letöltendő börtönbüntetést javasol, míg a védelem csupán 14 hónapra tett indítványt. A per során Cassie családtagjai és közeli barátai is támogató leveleket nyújtottak be, amelyek hangsúlyozták, milyen mély és tartós sérüléseket okozott a producer viselkedése.

Cassie Ventura rejtőzködve él a tárgyalások óta (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Diddy bántalmazta őt

Cassie állítása szerint kapcsolatuk alatt Diddy rendszeresen bántalmazta. Többször megütötte, megrúgta, a haját tépte, és testét falhoz vagy ágyhoz csapta.

A nyilvánosságra került biztonsági kamera felvételeken is látható, amint Cassie próbálja karjaival védeni magát, miközben Diddy bántalmazza őt. A levélben kitér arra is, hogy Diddy 'freak-off' nevű szexuális eseményeken kényszerítette őt arra, hogy férfi szexmunkásokkal lépjen intim kapcsolatba, miközben erőszakosan kontrollálta őt, alkohol és drogok hatása alatt. Cassie elmondása szerint ebben az időszakban drog- és alkoholfogyasztással próbálta elnyomni a fájdalmát. Egyes időszakokban pedig még öngyilkossági gondolatok is gyötörték.