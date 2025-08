Durván lefogyott a rapper: undorító, mivel etetik Diddy-t a börtönben

A zenei mogul, aki korábban a luxus világában élt, most egy brooklyni börtönben tölti mindennapjait. Diddy legutóbbi óvadék iránti kérelmében embertelen börtönkörülményeiről panaszkodott.

Diddy bukása egyre nagyobbnak tűnik: 50 millió dollár óvadék ellenében sem szabadulhat (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Diddy-t kukacos étellel etetik a börtönben

Az 55 éves rapper a 2024 szeptemberében történt letartóztatása óta Brooklyn Metropolitan Detention Center börtönében várja a végső ítélethirdetését. Diddy ügyvédei a közelmúltban összesen ötször próbálták óvadék ellenében kihozni a rappert, a bíró azonban mindegyik kérelmet elutasította. A rapper így a börtönben kell, hogy megvárja az október 3-i ítélethirdetést. A PageSix által megszerzett beadványban látható, hogy Diddy ügyvédje, Marc Agnifilo azt írta a bírónak, hogy a brooklyni börtön egy embertelen intézmény:

A Metropolitan Detention Center rendszeresen lejárt vagy férgekkel fertőzött ételeket szolgál fel.

Diddy a luxusból zuhant a börtönéletbe

Az ügyvéd állítása szerint a börtön legnehezebb része nem a rácsok mögötti élet, hanem az étkezések minősége. A védő elmondta, hogy a rapper „férgekkel teli, lejárt szavatosságú ételt kap”, ami szerinte kimeríti az „embertelen körülmények” fogalmát. A börtönben töltött idő alatt Diddy súlyos fogyásról és megviselt külsejéről tett tanúbizonyságot. És ha bár fizikailag aktív és mentálisan éles maradt, a börtönkörülményei, különösen az étkezések minősége, komoly kihívást jelentenek számára.

Diddy lefogyott a börtönben (Fotó: MPI99 / MediaPunch / Northfoto)

A brooklyni börtön híres a rossz körülményeiről

Az ominózus intézmény híres a rossz körülményeiről. Túlzsúfoltság, személyzethiány, erőszakos incidensek és áramkimaradások jellemzik. A börtönben korábban olyan hírhedt rabok is ültek, mint R. Kelly. Nincs megfelelő fűtés, és a raboknak napi három étkezést biztosítanak, de az étkezések minősége és higiéniája gyakran kérdéses.

Diddy ügyvédje, Marc Agnifilo szerint a rapper embertelen körülmények között van a brooklyn-i börtönben (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Diddy per: Ötödjére is kudarcot vallott

Diddy-t öt vádpontból háromban felmentették, de még így is akár 20 év börtönbüntetést is kaphat. Az utolsó ítélethirdetés október 3-án lesz, amikor végre kiderül, hogy mi lesz a büntetése az 55 éves rappernek. A rapmogul 50 millió dollárt is felajánlott a szabadulásáért cserébe, de a bíró mindegyik kérést elutasította. Véleménye szerint Diddy nem tudta igazolni, hogy ne lenne szökésveszélyes vagy közösségre veszélyes. Így továbbra is élevezi a sitt vendégszeretetét.