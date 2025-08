A New York-i ügyvéd, aki idén év elején Diddy szexkereskedelemmel kapcsolatos ügyét felügyelte a manhattani szövetségi bíróságon, elmondta, hogy híres ügyfele sok időt tölt egyedül a gondolataival.

Diddy ügyvédje, Marc Agnifilo szerint a rapper sok időt tölt gondolkodással

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Diddy megszenvedi a börtönéletet

Marc Agnifilo, Diddy ügyvédje a Variety-nek adott interjújában nyilatkozott ügyfele börtönben töltött időszakáról:

Úgy gondolom, hogy sok időt tölt gondolkodással. Sokan azt mondják: »A legrosszabb, amit tehetek, hogy túl sok időt töltök magammal.« A börtön pontosan ez. Nehéz, de néha szükséges

Az ügyvéd arra is kitért, hogy amikor Diddy tárgyalása még májusban és júniusban folyt, az 55 éves Bad Boy Records alapítója "hatalmas időt fordított a védekezésének előkészítésére":

Rendkívül okos ember, és értékes csapattag volt a saját védelmében. Így minden nap 20 órát dolgoztunk az ügyén, és ő állt a középpontban

Mivel azonban Diddy-t júliusban prostitúció vádjában bűnösnek találták, és többször is elutasították az óvadékot, ezért október 3-ig börtönben kell várnia az ítéletet, úgyhogy most magán dolgozik.

Diddy számára a legnehezebb a családja hiánya

Fotó: MPI99 / MediaPunch / Northfoto

Diddy rehabilitáció

A Metropolitan Detention Center (MDC) Brooklyn-ban található, és híres a zsúfoltságáról, gyakori zavargásairól és a nem megfelelő egészségügyi ellátásról. Diddy azonban egy olyan szárnyban van elhelyezve, amely a magas kockázatú fogvatartottak számára van fenntartva, és ahol korábban olyan híres személyek is megfordultak, mint R. Kelly. És ha bár a börtönélet kemény, Diddy próbálja pozitív irányba terelni életét. Beiratkozott a STOP programba, amely a szexuális erőszak, valamint a családon belüli és párkapcsolati erőszak megelőzésére összpontosít. Emellett részt vesz egy drogmegelőző programban is, és napi esszéírással tölti az idejét. A börtönben eltöltött idő alatt Diddy jelentős fizikai változásokon ment keresztül. Marc Agnifilo szerint fogyott és őszülni kezdett, de továbbra is fitten és összeszedetten próbálja megélni mindennapjait.

Diddy akár 20 évet is kaphat

Diddy október 3-án áll bíróság elé, ahol várhatóan meghozzák végső ítéletét. Bár a legkomolyabb vádak alól felmentették, a prostitúcióval kapcsolatos vádpontok miatt akár 20 év börtönt is kaphat.