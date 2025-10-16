Elfogytak a szavak: kiderült, mi okozta Diane Keaton halálát

A hollywoodi legendás színésznő, Diane Keaton tüdőgyulladásban hunyt el – közölte családja. A gyászoló hozzátartozók megható nyilatkozatban emlékeztek meg a színésznőről, aki leginkább Kay Adams szerepéről ismert A Keresztapában, valamint Woody Allennel való közös munkáiról. A 79 éves korában elhunyt Diane-t mély szeretet fűzte az állatokhoz és a természethez – ezt is kiemelték a megemlékezésükben.

Diane Keaton Fotó: Sonia Moskowitz Gordon

A közlemény megerősítette azt is, hogy Diane – aki Oscar-díjat nyert Woody Allen nagy hatású filmjéért, az Annie Hall-ért – egy rövid lefolyású tüdőgyulladásos betegség után hunyt el. A megható megemlékezés így szól:

„A Keaton család rendkívül hálás azért a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit az elmúlt napokban kaptak szeretett Diane-jük nevében, aki 2025. október 11-én hunyt el tüdőgyulladás következtében. Imádta az állatokat, és rendíthetetlenül kiállt a hajléktalan közösség mellett, így ha valaki adományt szeretne tenni az emlékére, egy helyi élelmiszerbank vagy állatmenhely támogatása csodálatos és nagyra értékelt tisztelgés lenne előtte.”

Egész Hollywood gyászba borult Diane Keaton halála után

Diane halála után, amely szombaton történt Kaliforniában, színészek és rendezők sora – köztük Goldie Hawn, Bette Midler, Paul Feig és Ben Stiller – emlékezett meg a színésznőről, akinek karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel.

A család megemlékezése csak egy volt a sok szívszorító üzenet közül, amelyek Diane életét ünnepelték. Egy barátja is tisztelgett előtte, kiemelve Diane „erejét és lelkét”. Ugyanakkor hozzátették, hogy a színésznő egészségi állapota „nagyon hirtelen romlott le”, ami „szívszorító volt mindenkinek, aki szerette őt.”

Így nyilatkoztak A People magazinnak:

„Teljesen váratlan volt, különösen valakitől, akiben ilyen erő és lélek lakozott. Élete utolsó hónapjaiban csak a legközelebbi családtagjai vették körül, akik úgy döntöttek, hogy mindent nagyon bizalmasan kezelnek. Még régi barátai sem voltak teljesen tisztában azzal, mi történik.”

A Los Angeles-i tűzoltóság szombat reggel 8 óra körül kapott bejelentést egy „földön fekvő személyről” Diane otthonában. A Keresztapa színésznőjét mentő szállította a közeli kórházba, ahol később halottnak nyilvánították.