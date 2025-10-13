„Milyen szavak juthatnak az eszedbe, ha összetörik a szíved?” – Diane Keaton emlékére a sztárok tollából

Diane Keaton, a kétszeres Oscar-díjas színésznő mögött, több mint öt évtizednyi karrier állt. Az utókorra hagyományozódott életmű példaértékű a színésztársadalomban. Pályatársai sorra vesznek búcsút a világhírű művésznőtől.

Diane Keaton 79 évet élt, életműve felejthetetlen (Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch /Northfoto)

„Volt és lesz, senki olyan, mint Te” – Diane Keaton-ra emlékezünk

Diane Keaton elbűvölő személyisége nem csak a képernyőkön keresztül ragyogott ránk, aki vele együtt dolgozott csak pozitívat tudott mondani a jó humorú, kedves egykori szerény színésznőről. Mindenki nagyon szerette, nyitott szívű, őszinte embernek írták le. Hollywood sztárjai az Instagram oldalaikon vesznek tőle végső búcsút, melyek közül nem egytől könny szökik szemünkbe.

„Azt mondtuk együtt öregedünk meg, most már nem tudunk”

Goldie Hawn és Diane Keaton barátsága épp oly mély volt, mint a gyász, amit Diane a filmipar szívében hagy. Kate Hudson édesanyja, Goldie Hawn megható sorokkal zárta nehéz posztját:

Megegyeztünk, hogy együtt öregszünk meg, és egy nap talán együtt élünk az összes barátnőnkkel. Hát most, sosem élhettünk együtt... Ki tudja, talán a következő életben

„Mindig az élet és a fény szikrája volt”

Az ikonikus Jane Fonda, ugyancsak nehezen tudja elfogadni, hogy el kellett engednie Diane kezét:

„Nehéz elhinni... vagy elfogadni, hogy Diane elment. Mindig az élet és a fény szikrája volt”

Szavai hűen tükrözik Diane arcát, amely mindenki másra mosolyt varázsolt a szürke hétköznapokban is.

A legendás Könyvklub tagjai: Mary Steenburgen, Candice Bergen, Diane Keaton, Jane Fonda

(Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

„Fénye örökké ragyogni fog”

Hollywood fényes csillagai közül, Andy García közös pillanatukat megosztva emlékezett meg Dianről.

„Senki sem hasonlít rá. Fénye örökké ragyogni fog. Sőt az évek múlásával még fényesebben fog ragyogni. (…) Áldott voltam, hogy az ő fényében lehetettem. Örökké magammal fogom vinni.”

A két legendás színész több filmben is játszott együtt, nem kisebb alkotásokban mint a Keresztapa trilógia, de a könnyedebb s bájos Könyvklub c. produkcióban is egymás oldalán tűntek fel.

„Minden szerepét felejthetetlenné tette”

Nancy Sinatra színésznő elmondása szerint, bálványozta Diane Keatont, akinek hiányát nem tudta szavakba önteni. Búcsúsoraiban leírja:

Minden szerepét felejthetetlenné tette. A fénye tovább fog ragyogni.

Steve Martin kapcsolatukat leíró poszttal búcsúzott Instagram oldalán.