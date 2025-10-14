Egy szomorúbb világban élünk — Woody Allen és Keanu Reeves is gyászolja Diane Keatont

Diane Keaton halála után nehezen térünk napirendre valamennyien, hát még azok a személyek, akik közeli kapcsolatot ápoltak vele.

Diane Keaton játszotta a főszerepet Woody Allen Annie Hall című filmjében, amiért Oscar-díjat is kapott (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / Northfoto)

Hogy szerethettem belé ilyen gyorsan? — Woody Allen gyászolja egykori szerelmét, Diane Keatont

A rendező élete egyik legnagyobb szerelme volt Diane Keaton. Karrierjük elején, a Woody Allen által írt Játszd újra, Sam című színházi előadás próbáin melegedtek össze és három évig randiztak. Közös kapcsolatuk alakulását és jellemük fejlődését egészen a szakításig az Annie Hall című film dolgozta fel, mely Woody Allen egy önreflektív vallomása volt a félrement, de tanulságos kapcsolatukból.

Woody Allen egy terjedelmes esszében emlékezett meg egykori szeretőjéről, kollégájáról, aki felé a tisztelete nem enyhült az idők folyásával:

Más volt ő, mint bárki ezen a bolygón, vagy más mint akit hátán hordhat ezután a világ. Az arca, a nevetése felvillanyzott minden helyet, ahova belépett.

A rendező megemlékezett a kezdeti időszakról is, a próbák alatti kellemes pillanatokról:

„Szégyellős volt és szégyellős voltam, és két szégyellős emberrel a helyzet könnyen unalmassá válik.” — mondta Allen, hozzátéve, hogy egy ebédszünetet követően minden megváltozott: „Annyira elbűvölő volt és varázslatos, hogy önnön ép elmémet kérdőjeleztem meg... Hogy szerethettem belé ilyen gyorsan?”

Egyesek szerint a legtöbb férfi valójában minden sikerét a nők elismeréséért teszi — Woody Allen számára ez a nő volt Diane Keaton. A rendező bevallotta, hogy a filmjeit valójában neki csinálta:

Az idő múlásával a célközönségemet egy emberre szűkítettem, ő pedig Diane Keaton. Egyetlen kritikát sem olvastam el a munkámról, csak az érdekelt, hogy Keaton mit gondol róla. (...) Néhány napja a világunk az a hely volt, ahol Diane Keaton is jelen van. Most egy olyan világban élünk, melyben nincs. Emiatt pedig egy szomorúbb világban élünk... de a filmjei megmaradtak, a csodálatos nevetésével, mely azóta is élénken van az emlékezetemben.

Woody Allen és Diane Keaton közös szakmai kapcsolatából összesen nyolc film készült, egyebek közt a Manhattan, A rádió aranykora és az az Annie Hall, melyért a színésznő Oscar-díjat is kapott. Milyen különös, hogy bár burkoltan, de önmagát alakította a filmben és éppen ez vívta ki a rangos akadémiai elismerést.