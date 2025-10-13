Nem készült a halálra Diane Keaton: tele volt tervekkel a színésznő

Diane Keaton az imdb.com szerint azonban közel a nyolcvanhoz sem akart lassítani, már ami munkát illeti. A színésznő négy filmben is érdekelt volt, amiből három már előkészületi fázisban járt, vagyis idén vagy jövő év elején forogtak volna. A sors azonban másképp akarta, így az Elvált nők klubja többet már nem áll össze, a korábbi tervekkel ellentétben. A színésznő nem sokkal a halála előtt még a közösségi oldalán is egy megható fotót közzé tett, senki se hitte volna, hogy ez lesz a búcsú.

Diane Keaton halála előtt még négy filmre készült közel 80 évesen (Fotó: John Barrett)

Diane Keaton nem készült a halálra

Az imdb.com információi szerint a legenda a The Making of című romantikus vígjátékra készült olyan világhírű kollégáival, mint a balhés Blake Lively, Richard Gere és Lin-Manuel Miranda főszereplésével. A filmben Gere és Keaton egy filmes házaspárt játszottak volna a tervek szerint, akiknek az életéből film készül, és ehhez megfelelően érzelmes színészeket keresnek Lively és Miranda személyében. A forgatás elkezdésére azonban a kapcsolatuk felbomlik, ami nem várt kalandokhoz vezet.

Blake Lively lett volna Keaton partnere a The Making of című romantikus filmben (Fotó: RW)

Emellett Keaton hosszú évek óta nem játszott thrillerben, de a Constance című alkotás szimpatikus volt számára. Egy idős nő túlféltő gyerekei miatt bezárva érzi magát az életében. Egy nap azonban maga szervezi meg az életét, ám nem várt, véres fordulatot vesznek az események. Drámai gyökereit sem felejtette el a szombaton elhunyt színésznő, Artist in Residence című filmben egy fiatal ingatlanos és egy excentrikus nő bonyolult kapcsolatát láthatjuk kibontakozni, miközben egy híres New York-i épület utolsó lakását próbálnák eladni. A filmben Keaton mellett Az éhezők viadala sztárja, Josh Hutcherson szerződött le a férfi főszerepere.

Hutcherson és Keaton egy drámában játszott volna együtt (Fotó: CraSH)

30 éve után Elvált nők klubja

Az 1996-os kultvígjáték három főszereplője, Goldie Hawn, Bette Midler és Diane Keaton évek óta szerettek volna összeállni egy újabb kalandra. Az eredeti tervek szerint egy folytatás készült volna a világsikerű vígjátékhoz, ám 2 évvel ezelőtt bejelentették, hogy a Family Jewels című filmhez mindhárom színésznő leszerződött.