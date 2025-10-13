Nem készült a halálra Diane Keaton: tele volt tervekkel a színésznő

Diane Keaton az imdb.com szerint azonban közel a nyolcvanhoz sem akart lassítani, már ami munkát illeti. A színésznő négy filmben is érdekelt volt, amiből három már előkészületi fázisban járt, vagyis idén vagy jövő év elején forogtak volna. A sors azonban másképp akarta, így az Elvált nők klubja többet már nem áll össze, a korábbi tervekkel ellentétben. A színésznő nem sokkal a halála előtt még a közösségi oldalán is egy megható fotót közzé tett, senki se hitte volna, hogy ez lesz a búcsú.
Az imdb.com információi szerint a legenda a The Making of című romantikus vígjátékra készült olyan világhírű kollégáival, mint a balhés Blake Lively, Richard Gere és Lin-Manuel Miranda főszereplésével. A filmben Gere és Keaton egy filmes házaspárt játszottak volna a tervek szerint, akiknek az életéből film készül, és ehhez megfelelően érzelmes színészeket keresnek Lively és Miranda személyében. A forgatás elkezdésére azonban a kapcsolatuk felbomlik, ami nem várt kalandokhoz vezet.
Emellett Keaton hosszú évek óta nem játszott thrillerben, de a Constance című alkotás szimpatikus volt számára. Egy idős nő túlféltő gyerekei miatt bezárva érzi magát az életében. Egy nap azonban maga szervezi meg az életét, ám nem várt, véres fordulatot vesznek az események. Drámai gyökereit sem felejtette el a szombaton elhunyt színésznő, Artist in Residence című filmben egy fiatal ingatlanos és egy excentrikus nő bonyolult kapcsolatát láthatjuk kibontakozni, miközben egy híres New York-i épület utolsó lakását próbálnák eladni. A filmben Keaton mellett Az éhezők viadala sztárja, Josh Hutcherson szerződött le a férfi főszerepere.
Az 1996-os kultvígjáték három főszereplője, Goldie Hawn, Bette Midler és Diane Keaton évek óta szerettek volna összeállni egy újabb kalandra. Az eredeti tervek szerint egy folytatás készült volna a világsikerű vígjátékhoz, ám 2 évvel ezelőtt bejelentették, hogy a Family Jewels című filmhez mindhárom színésznő leszerződött.
A sztori szerint egy milliárdos férfi halála után megjelenik a három exe, aki vérre menő csatába kezdenek az örökségért. A vígjáték sokáig nem talált rendezőt és forgalmazót, de a három színésznő folyamatosan tartotta a rajongókban a lelket, hogy a film el fog készülni. Nos, úgy tűnik a filmet lefújták, ugyanis már el is tűnt az imdb.com-ról, a fent említett három alkotás sorsa egyenlőre még kérdéses.
Diane Keaton utolsó filmje, a Mindörökké nyár az HBO MAX kínálatában érhető el.
