Zokogva búcsúztatják a sztárok Diane Keatont

Diane Keaton, aki a romantikus vígjátékok, például az Annie Hall, valamint a drámák, köztük a Keresztapa trilógia meghatározó alakja volt, szombaton hunyt el Los Angelesben. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy riasztást kaptak Keaton címére orvosi vészhelyzet miatt, és a kiérkező mentők egy személyt kórházba szállítottak. A rendőrségi források megerősítették, hogy ez a személy Diane Keaton volt. - olvasható a TV Insider cikkében.
Az elmúlt 24 órában hírességek sora búcsúzott tőle megható üzenetekben.
Francis Ford Coppola, a Keresztapa rendezője, így emlékezett meg róla az Instagramon:
„Szavakkal nem lehet kifejezni, milyen csodálatos és tehetséges volt Diane Keaton. Végtelenül intelligens, gyönyörű. A Broadway ‘Hair’ című musicaljétől kezdve egészen lenyűgöző karrierje minden pillanatában kivételes színész volt. Láttam őt a ‘Lovers and Other Strangers’ című filmben, és tudtam, hogy ő lesz Kay a Keresztapában – a szerepet egyébként a feleségemről, Ellie-ről mintázta. Csodálatos alakítást nyújtott az Annie Hall-ban is, miközben új divatirányt teremtett. Diane maga volt a megtestesült kreativitás.”
Kimberly Williams-Paisley, Keaton partnere a Father of the Bride című filmben, ezt írta:
„Diane, veled dolgozni életem egyik legnagyobb élménye volt. Egyedi voltál, és megtiszteltetés volt egy időre a világod része lenni. Köszönöm a kedvességedet, nagylelkűségedet, tehetségedet – és legfőképp a nevetésedet.”
Mandy Moore, aki Keaton lányát alakította a Because I Said So című filmben, szintén megható üzenetet osztott meg:
„Azt mondják, ne találkozz a hőseiddel, de nekem megadatott, hogy nemcsak találkozzak vele, hanem néhány hónapig ‘anyának’ is szólíthassam. Életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Diane egy ragyogó ember volt – és az is marad. Mélyen elszomorít, hogy elment, mert úgy éreztem, örökké itt lesz, hogy elbűvöljön minket tehetségével, humorával és stílusával. Ő volt az egyik legnagyobb, aki valaha élt. Minden szeretetem a gyermekeinek és a szeretteinek.”
Hollywood egy igazi egyéniséget veszített el – egy nőt, aki egyszerre volt ikon, úttörő és inspiráció generációk számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.