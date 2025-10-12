Zokogva búcsúztatják a sztárok Diane Keatont

Diane Keaton, aki a romantikus vígjátékok, például az Annie Hall, valamint a drámák, köztük a Keresztapa trilógia meghatározó alakja volt, szombaton hunyt el Los Angelesben. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Hollywood is elbúcsúztatta Diane Keatont Fotó: Terenghi/Fotogramma

Diane Keatont gyászolják a sztárok

A Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy riasztást kaptak Keaton címére orvosi vészhelyzet miatt, és a kiérkező mentők egy személyt kórházba szállítottak. A rendőrségi források megerősítették, hogy ez a személy Diane Keaton volt. - olvasható a TV Insider cikkében.

Az elmúlt 24 órában hírességek sora búcsúzott tőle megható üzenetekben.

Francis Ford Coppola, a Keresztapa rendezője, így emlékezett meg róla az Instagramon:

„Szavakkal nem lehet kifejezni, milyen csodálatos és tehetséges volt Diane Keaton. Végtelenül intelligens, gyönyörű. A Broadway ‘Hair’ című musicaljétől kezdve egészen lenyűgöző karrierje minden pillanatában kivételes színész volt. Láttam őt a ‘Lovers and Other Strangers’ című filmben, és tudtam, hogy ő lesz Kay a Keresztapában – a szerepet egyébként a feleségemről, Ellie-ről mintázta. Csodálatos alakítást nyújtott az Annie Hall-ban is, miközben új divatirányt teremtett. Diane maga volt a megtestesült kreativitás.”

Kimberly Williams-Paisley, Keaton partnere a Father of the Bride című filmben, ezt írta:

„Diane, veled dolgozni életem egyik legnagyobb élménye volt. Egyedi voltál, és megtiszteltetés volt egy időre a világod része lenni. Köszönöm a kedvességedet, nagylelkűségedet, tehetségedet – és legfőképp a nevetésedet.”

Mandy Moore, aki Keaton lányát alakította a Because I Said So című filmben, szintén megható üzenetet osztott meg:

„Azt mondják, ne találkozz a hőseiddel, de nekem megadatott, hogy nemcsak találkozzak vele, hanem néhány hónapig ‘anyának’ is szólíthassam. Életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Diane egy ragyogó ember volt – és az is marad. Mélyen elszomorít, hogy elment, mert úgy éreztem, örökké itt lesz, hogy elbűvöljön minket tehetségével, humorával és stílusával. Ő volt az egyik legnagyobb, aki valaha élt. Minden szeretetem a gyermekeinek és a szeretteinek.”