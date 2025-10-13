Megszólalt a legjobb barátnő: Sokkoló részletek derültek ki Diane Keaton haláláról

Egy csillag örökre eltűnt a Hollywood feletti égboltról, 79 éves korában meghalt Diane Keaton. Az Annie Hall, az Elvált nők klubja és A Keresztapa-filmek csodálatos színésznőjének halálhíre földrengésként rázta meg az egész világot, családja és barátai mellett rajongók millió gyászolják szerte a planétán. Bár Keaton halála sokakat szörnyű meglepetésként ért, egyik legjobb barátnője már hetekkel ezelőtt érezte a halál szelét, mikor meglátogatta az Oscar-díjas divatikont.

A fanatikusokhoz hasonlóan, a Diane Keaton-filmek egyik visszatérő alakja, Woody Allen is mély gyászba borult barátja elvesztését követően (Fotó: MPP / Bestimage)

Diane Keaton titokban tartotta betegségét

Derült égből villámcsapásként ért szinte mindenkit Diane Keaton halála, hiszen a 79 éves színésznőről nem sok mindent lehetett hallani az elmúlt hónapokban, miután elvonultan élt, csak a családja vette őt körül. Minden bizonnyal akkortól kezdett remeteéletet élni, hogy egészsége a semmiből, rohamosan kezdett el romlani. A szomszédoknak is az tűnt fel, hogy már nem látják reggelente kutyát sétáltatni.

Diane Keaton betegségének egyik első jelét a szomszédok észlelték, mikor felfigyeltek arra, hogy a színésznő már nem sétáltatja a kutyáját (Fotó: TheImageDirect.com)

Állapotáról viszont gyakorlatilag senkinek nem beszélt, még a legközelebbi barátai sem voltak tisztában azzal, milyen nagy is lehet a baj. Egyik barátnőjét, a Grammy- és Oscar-díjjal is kitüntetett dalszövegírót, Carole Bayer Sagert például szabályosan sokkolta, amilyen állapotban találta Keatont nemrégiben:

Két vagy három héttel ezelőtt találkoztam vele, és már akkor is nagyon sovány volt. Borzasztó sokat fogyott, nagyon megdöbbentem, mikor megláttam

– idézte fel Diane Keatonnel való utolsó találkozását Sager egy lapnak.

A szombaton bekövetkezett tragédia reggelén egy mentőautó szirénája rázta fel Hollywood lakóit, bár senki sem sejthette, kinek az életéért küzdenek a kocsiban, mint utólag kiderült, már mindhiába. Noha Diane Keaton halálának voltak előjelei, a pontos okát továbbra sem lehet tudni, de feltételezhetően természetes halál ragadhatta el a legendás színésznőt.

Diane Keaton gyerekeit, Dextert és Duke-ot 1996-ban és 2001-ben fogadta örökbe (Fotó: X17/allaction.co.uk)

Diane Keaton óriási vagyont hagyott gyerekeire

Bár Diane Keaton sose ment férjhez, a gyerekvállalástól ez nem tartotta őt vissza. Az 50-es éveiben járva határozott úgy, két gyerkőcöt is örökbe fogad, Dexter Keatont és Duke Keatont a színésznő saját gyermekeiként szerette és nevelte fel. Noha ez számukra nem szolgálhat vigaszként, a mára már felnőtt emberekké érő, gyászoló gyermekek édesanyjuk után több mint 100 millió dollárt örököltek, miután Keaton nemcsak a kamerák előtt, hanem az ingatlanpiacon is otthon érezte magát, és jó érzékkel kötött remek bizniszeket.