Volt férje állítja: Britney Spears saját gyerekei halálát kívánta, kezet is emelt rájuk – Pokoli vádak

Durva vádak érték Britney Spears-t volt férje, Kevin Federline új könyvében. A memoár szerint az énekesnő egy vitában azt mondta gyermekeinek, hogy 'bárcsak meghalnának', sőt egyik fiát állítólag meg is ütötte. A 43 éves énekesnő tagadja az állításokat, szerinte hazugságokkal próbálják lejáratni.

Britney Spears volt férje, Kevin Federline sokkoló vádakat fogalmaz meg az énekesnőről új könyvében (Fotó: Raoul Gatchalian / Northfoto)

Britney Spears sokkoló vádakkal néz szembe

Hamarosan megjelenik Kevin Federline új könyve, a You Thought You Knew, amelyben az egykori háttértáncos sokkoló vádakat fogalmazott meg volt feleségével, Britney Spears-szel szemben. Állítása szerint az énekesnő egy telefonbeszélgetés során 17 éves fiának, Sean Preston-nak azt mondta, hogy:

Bárcsak mindannyian meghalnátok... te, a testvéred és az apátok is.

Továbbá Britney Spears állítólag kétszer is arcon ütötte fiát, és többször tett megjegyzéseket, amelyek mélyen megbántották a gyerekeket. Kevin Federline szerint a fiúk emiatt gyakran zavartan tértek vissza anyjuk otthonából. De előfordult olyan is, hogy égett foltok voltak a fejükön, ami a túlzott hajfestésből származott. Egy másik megrázó állítás szerint Britney Spears éjszakánként kést szorongatva állt a gyerekszoba ajtajában, miközben nézte őket alvás közben. A fiúk pedig emiatt annyira féltek, hogy videókat kezdtek rögzíteni a házban történt eseményekről.

Britney Spears késsel ijesztett rá gyerekeire (Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears gyereke kórházba került az énekesnő figyelmetlensége miatt

Kevin Federline könyve szerint Britney Spears többször is kagylót etetett fiaival, annak ellenére, hogy Jayden-nek súlyos allergiája van. Továbbá megemlít egy olyan esetet is, amikor Jayden James kórházba került allergia gyanú miatt, aminek a végén kiderült, hogy tablettákat szedett be:

Hogy azok Britney tablettái voltak-e vagy valaki máséi, azt soha nem fogom megtudni.

Britney Spears durván visszavágott volt férjének (Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears tagadja a vádakat

A sokkoló vádak után az énekesnő nem hallgatott sokáig, durván visszavágott volt férjének. Britney Spears Instagram oldalán és a szóvivőjén keresztül reagált, és kijelentette, hogy a leírt események hazugságok, amelyeket Kevin Federline csak azért hozott nyilvánosságra, hogy pénzhez jusson. A volt férj ugyanis ettől az évtől veszítette el a gyerektartást, amit az énekesnő hosszú éveken keresztül fizetett neki. Így a volt háttértáncos most más módon próbál bevételt szerezni. Britney Spears továbbá hozzátette, hogy tudja, a gyerekeivel való kapcsolata nem egyszerű, de mindig próbálta a legjobbat nyújtani számukra.