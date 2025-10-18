Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Volt férje állítja: Britney Spears saját gyerekei halálát kívánta, kezet is emelt rájuk – Pokoli vádak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 15:35
Kevin Federline új könyvében sokkoló vádakkal illette az énekesnőt. Állítása szerint Britney Spears gyerekei halálát kívánta és egyszer meg is ütötte fiát.
Durva vádak érték Britney Spears-t volt férje, Kevin Federline új könyvében. A memoár szerint az énekesnő egy vitában azt mondta gyermekeinek, hogy 'bárcsak meghalnának', sőt egyik fiát állítólag meg is ütötte. A 43 éves énekesnő tagadja az állításokat, szerinte hazugságokkal próbálják lejáratni.

Britney Spears volt férje, Kevin Federline új könyvében sokkoló vádakat fogalmaz meg az énekesnőről
Britney Spears volt férje, Kevin Federline sokkoló vádakat fogalmaz meg az énekesnőről új könyvében (Fotó: Raoul Gatchalian / Northfoto)

Britney Spears sokkoló vádakkal néz szembe

Hamarosan megjelenik Kevin Federline új könyve, a You Thought You Knew, amelyben az egykori háttértáncos sokkoló vádakat fogalmazott meg volt feleségével, Britney Spears-szel szemben. Állítása szerint az énekesnő egy telefonbeszélgetés során 17 éves fiának, Sean Preston-nak azt mondta, hogy:

Bárcsak mindannyian meghalnátok... te, a testvéred és az apátok is.

Továbbá Britney Spears állítólag kétszer is arcon ütötte fiát, és többször tett megjegyzéseket, amelyek mélyen megbántották a gyerekeket. Kevin Federline szerint a fiúk emiatt gyakran zavartan tértek vissza anyjuk otthonából. De előfordult olyan is, hogy égett foltok voltak a fejükön, ami a túlzott hajfestésből származott. Egy másik megrázó állítás szerint Britney Spears éjszakánként kést szorongatva állt a gyerekszoba ajtajában, miközben nézte őket alvás közben. A fiúk pedig emiatt annyira féltek, hogy videókat kezdtek rögzíteni a házban történt eseményekről.

Britney Spears késsel ijesztett rá gyerekeire
Britney Spears késsel ijesztett rá gyerekeire (Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears gyereke kórházba került az énekesnő figyelmetlensége miatt

Kevin Federline könyve szerint Britney Spears többször is kagylót etetett fiaival, annak ellenére, hogy Jayden-nek súlyos allergiája van. Továbbá megemlít egy olyan esetet is, amikor Jayden James kórházba került allergia gyanú miatt, aminek a végén kiderült, hogy tablettákat szedett be:

Hogy azok Britney tablettái voltak-e vagy valaki máséi, azt soha nem fogom megtudni.

Britney Spears durván visszavágott volt férjének
Britney Spears durván visszavágott volt férjének (Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears tagadja a vádakat

A sokkoló vádak után az énekesnő nem hallgatott sokáig, durván visszavágott volt férjének. Britney Spears Instagram oldalán és a szóvivőjén keresztül reagált, és kijelentette, hogy a leírt események hazugságok, amelyeket Kevin Federline csak azért hozott nyilvánosságra, hogy pénzhez jusson. A volt férj ugyanis ettől az évtől veszítette el a gyerektartást, amit az énekesnő hosszú éveken keresztül fizetett neki. Így a volt háttértáncos most más módon próbál bevételt szerezni. Britney Spears továbbá hozzátette, hogy tudja, a gyerekeivel való kapcsolata nem egyszerű, de mindig próbálta a legjobbat nyújtani számukra.

 

