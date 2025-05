Brooklyn Beckham a felesége mögé bújik a családi gondok elől

Már majdnem két hét telt el azóta, hogy Brooklyn Beckham nem jelent meg édesapja, David Beckham 50. születésnapi buliján. A családi feszültség azonban még mindig erősen jelen van. Éppen ezért Brooklyn Beckham úgy érezte az a legjobb döntés, ha a probléma megoldása helyett inkább a felesége családja mögé bújik.

Brooklyn Beckham amióta a feleségét megismerte, mindig Nicola Peltz-et választotta a családja helyett (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos / Northfoto)

Brooklyn Beckham felesége családja mögé bújik

Brooklyn Beckham annyira megbántotta a szüleit azzal, hogy nem ment el édesapja 50.születésnapi bulijára, hogy David és Victoria Beckham azóta is össze van omolva. A Beckham családnál ugyanis az egy megbocsájthatatlan bűnnek számít, hogy valaki nem vesz részt egy ilyen fontos eseményen. Ráadásul Brooklyn Beckham nemcsak a bulit hagyta ki, a többi születésnapi köszöntésre sem ment el. A Beckham család legidősebb fia ezek után pedig azt találta a legjobb döntésnek, ha felesége családja mögé bújuk a probléma elől. Brooklyn Beckham házassága alatt is mindig feleségét választotta a családja helyett, így történt ez most is a legutóbbi húzása után.

Brooklyn Beckham megtalálta az anyapótlóját

Amióta Nicola Peltz megjelent Brooklyn Beckham életében, azóta a legidősebb Beckham gyerek mindig is előszeretettel töltött időt a lány családjával, különösképpen Nicola Peltz édesanyjával, Claudia-val. Egy családhoz közel álló ismerős azt nyilatkozta a The Sun-nak, hogy Nicola Peltz édesanyja, Claudia és édesapja, Nelson egyfajta menedékként szolgál Brooklyn Beckham számára. Claudia pedig egyenesen olyan számára, mintha a pótanyja lenne. Nicola Petz bár ugyanúgy gazdag családban nőtt fel, mint Brooklyn Beckham. Nicola mégis teljesen már neveltetést kapott, hiszen az ő családjuk életében nem volt annyira jelen a média, mint a Beckham családnál:

Claudia olyan számára, mintha a második anyja lenne, és bár milliárdosok, Nicola és testvérei inkább 'normális' neveltetést kaptak, mert nem voltak a média figyelmében, amit Brooklyn mindig is nagyon nehezen viselt.

Brooklyn úgy tekint a családra, mint egyfajta menedékre, ahová bármikor elbújhat.

David Beckham számára fontos a család, szeretné hogy minél hamarabb rendeződjenek a dolgok (Fotó: PA / Northfoto)

David Beckham békülne, nem akarja, hogy a sors megismételje önmagát

Ahogy Brooklyn Beckham egyre közelebb kerül a felesége családjához, úgy távolodik el egyre jobban sajátjától. David Beckham ezt nem bírja elviselni és mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy visszaédesgesse a fiát. Erre a legfrissebb bizonyíték az volt, hogy David Beckham anyák napi posztjában még nagy fiát, Brooklyn-t is megemlítette. Így is próbált kedveskedni fiának. David Beckham nem akarja, hogy a sors megismételje önmagát. Volt idő ugyanis, amikor David Beckham egyáltalán nem beszélt az apjával. Éppen ezért retteg, hogy ugyanez fog megtörténni Brooklyn és közte is.