„A végéhez értünk” – itt a vége, ennyi volt, Curtis menyasszonya fotóval jelentette be a szomorú hírt

Curtis és Judie eljegyzésének történetét már szinte az egész ország ismeri, miután a rapper boldogságában szívesen mesélt a nagy napról.

Curtis és Judie már 5 éve alkotnak egy párt Fotó: SZL

Curtis még tavaly augusztus végén tette fel a nagy kérdést Judie-nak, akivel azóta úsznak a boldogságban.

Most voltam először Koppenhágában, egy közös kedvencünk, Justin Timberlake koncertjére mentünk. Nagyon izgatott voltam, hogy sikerül majd. A barátaimnak mondtam, hogy a koncert alatt szeretném őt megkérni, de figyelmeztettek, hogy a biztonsági őrök átvilágítanak majd, és akkor lelepleződöm. Egy másik barátom javasolta, hogy van a városban egy hableányos szobor, amihez egy szép, szerelmes történet fűződik, legyen ott

– mesélte korábban az előadó a lánykérésről.

Judie bejelentette: vége

Szerelmük pedig továbbra is töretlen, nemrég ünnepelték az évfordulójukat, Judie azonban most egy kisebb csajos kiruccanást tartott a barátnőjével Görögországba, aminek sajnos most vége is ért.

A végéhez értünk. Annyira jó volt jövőre találkozunk ugyan itt

– írta a fotókhoz Curtis menyasszonya.