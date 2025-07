Ennyi volt, Verstappen bedobta a törölközőt az F1-es Magyar Nagydíj előtt

Eső miatt másfél órás csúszással, gördülőrajttal kezdődött Spa-Francorchamps-ban a Forma-1 Belga Nagydíja, amelyet Oscar Piastri nyert meg élről indult csapattársa, Lando Norris előtt. A McLaren párosa mögött Charles Leclerc végzett még dobogón, a most nevezetett újításaival versenyképesebbé vált Ferrarival. A másikkal Lewis Hamilton ugyan csak hetedik lett, mégis őt választották meg a nap legjobbjának – lévén, hogy csak a boxutcából eredhetett a többiek nyomába, így a 18. helyről tört előre. Az utóbbi négy világbajnoki címet megnyert Max Verstappen három pozícióval megelőzte Hamiltont, mégis sokkal elégedetlenebb lehetett a végén.

Verstappen egyetlen esélye az esős verseny lett volna, erre inkább másfél órát vártak a rajttal

Fotó: Getty Images

A Sky Sports szakkommentátora, Martin Brundle egyenesen odáig ment, hogy szerinte Verstappennek ezzel a negyedik helyezéssel úszott el végképp az esélye az újabb vb-címvédésre. Pedig a maratoni szezonból hátravan még 11 versenyhétvége – legközelebb (augusztus 3., vasárnap, 15:00) éppen a 40. Magyar Nagydíj a mogyoródi Hungaroringen, ahol Verstappen már kétszer (2022, 2023) nyert, igaz, tavaly meg Piastri volt a leggyorsabb.

– Piastri most már 81 ponttal vezet Max Verstappen előtt. Ez több mint három győzelemnyi előny, miközben még tizenegy van hátra. Még ha lesznek is kisebb koccanásaik vagy akár ütköznek is, szerintem mostantól csak Piastri és Norris küzd a világbajnoki címért – mondta Brundle, aki anno 12 évig versenyzett a F1-ben.

Verstappen kipakolt, esőben akart versenyezni

A futam utáni méltatlankodása alapján Verstappen is döntőnek érezhette a vasárnapi futamot. A belga anyától Belgiumban született, de apja révén holland esőmenő azt nehezményezte, hogy a zuhé miatt nem engedélyezték elrajtolni a mezőnyt az eredeti időpontban. Ő abban reménykedett, hogy a neki kedvező körülmények között le tudja tüntetni a Red Bull idei hátrányát a McLarenekhez képest. Szerinte a versenyirányítók túlóvatoskodták a dolgot, sokkal előbb elindíthatták volna őket a vizes pályán.

Mérföldekkel korábban! Egy órával korábban! Kár érte, óvatos hozzáállást választottak, de ennek semmi értelme.

Silverstone után beszéltünk arról, hogy kicsivel óvatosabbak leszünk, mert sok víz állt a pályán. Számomra viszont ez most a másik véglet volt.

Ezzel egy újabb klasszikus esőversenyt tettünk tönkre.

Akkor vagy vállaljuk a normál esőversenyt, vagy mondjuk azt, hogy egyáltalán ne versenyezzünk esőben, és várjuk, amíg felszárad! Nem erre vágysz. Volt pár igazán klassz esős versenyünk, mint a silverstone-i – dohogott Max Verstappen.