Már készül a baj: kiderült, ekkor csap le a következő hidegfront

A hét elején öröm lesz kimenni a szabadba, meleg, napsütéses idő ígérkezik. Az időjárás előrejelzések szerint azonban szerdára már bekeményít egy hidegfront.
Hétfőn a napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26–32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.
Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomolyfelhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
Szerdán a hajnali hidegfront hatására többfelé fordulhatnak elő záporok, miközben az északnyugati szél átmenetileg viharossá erősödhet. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, a szél is mérséklődik. A hőmérséklet 26 fok környékére esik vissza - írja a Köpönyeg.
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