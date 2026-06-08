Már készül a baj: kiderült, ekkor csap le a következő hidegfront

A hét elején öröm lesz kimenni a szabadba, meleg, napsütéses idő ígérkezik. Az időjárás előrejelzések szerint azonban szerdára már bekeményít egy hidegfront.

A nyárias idő már nem tart sokáig, egy hidegfront vet neki véget / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ekkor jön a hidegfront

Hétfőn a napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26–32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.

Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomolyfelhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.

Szerdán a hajnali hidegfront hatására többfelé fordulhatnak elő záporok, miközben az északnyugati szél átmenetileg viharossá erősödhet. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, a szél is mérséklődik. A hőmérséklet 26 fok környékére esik vissza - írja a Köpönyeg.