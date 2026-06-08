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Már készül a baj: kiderült, ekkor csap le a következő hidegfront

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zápor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 06:00
hidegfrontidőjárás
Ma még nyárias időben lesz részünk, de nem sokáig élvezhetjük zavartalanul a meleget. A hidegfront záporral, zivatarral érkezik!
Bors
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A hét elején öröm lesz kimenni a szabadba, meleg, napsütéses idő ígérkezik. Az időjárás előrejelzések szerint azonban szerdára már bekeményít egy hidegfront.

A nyárias idő már nem tart sokáig, egy hidegfront vet neki véget
A nyárias idő már nem tart sokáig, egy hidegfront vet neki véget / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Ekkor jön a hidegfront

Hétfőn a napsütést legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26–32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.

Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomolyfelhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.

Szerdán a hajnali hidegfront hatására többfelé fordulhatnak elő záporok, miközben az északnyugati szél átmenetileg viharossá erősödhet. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, a szél is mérséklődik. A hőmérséklet 26 fok környékére esik vissza - írja a Köpönyeg.

 

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