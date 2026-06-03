Megtörtént, amitől mindenki rettegett - drámai hír érkezett a székesfehérvári házomlás áldozatáról

Hétfő délelőtt egy négyemeletes ház omlott össze Székesfehérváron, amely alatt egy férfi benn ragadt. A mentőegységek azonnal a helyszínre siettek és hosszú órák után sikeresen kimentették a hatalmas mennyiségű törmelék alól.

Több órán keresztül feküdt a romok alatt a házomlás áldozata. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Miután a férfit kiemelték, a helyszínen újra kellett éleszteni, mivel összeomlott a keringése. Majd az újraélesztést követően kórházba szállítottak, alsó végtagi, medencetájéki és belső sérülésekkel.

A férfi életveszélyes állapotban volt akkor is, amikor kórházba került. A tegnapi nap folyamán pedig arról érkeztek hírek, hogy az állapota romlott.

Ma délelőtt a székesfehérvári kórház közleményben közölte, hogy a férfi szervezete feladta a harcot.

Feladta a harcot annak a férfinek a szervezete, akire ráomlott egy épület hétfőn Székesfehérváron

– tájékoztatta a Fehérvár Médiacentrum szerkesztőségét a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház.