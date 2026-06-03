BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Klotild névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtörtént, amitől mindenki rettegett - drámai hír érkezett a székesfehérvári házomlás áldozatáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házomlás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 09:53 / FRISSÍTÉS: 2026. június 03. 09:56
Székesfehérváráldozat
Hosszú órákon át küzdöttek a mentősök a helyszínen egy férfi életéért hétfőn Székesfehérváron. Ő az, akire ráomlott egy négyemeletes ház. A sérült az este után életveszélyes állapotban került kórházba, majd állapota egyre válságosabb lett. Ma pedig a szervezete feladta a harcot.
Bors
A szerző cikkei

Hétfő délelőtt egy négyemeletes ház omlott össze Székesfehérváron, amely alatt egy férfi benn ragadt. A mentőegységek azonnal a helyszínre siettek és hosszú órák után sikeresen kimentették a hatalmas mennyiségű törmelék alól. 

Összedőlt ház Székesfehérváron 2026.06.01 összedőlt egy 4 emeletes ház Székesfehérváron
Több órán keresztül feküdt a romok alatt a házomlás áldozata. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Miután a férfit kiemelték, a helyszínen újra kellett éleszteni, mivel összeomlott a keringése. Majd az újraélesztést követően kórházba szállítottak, alsó végtagi, medencetájéki és belső sérülésekkel. 

A férfi életveszélyes állapotban volt akkor is, amikor kórházba került. A tegnapi nap folyamán pedig arról érkeztek hírek, hogy az állapota romlott. 

Ma délelőtt a székesfehérvári kórház közleményben közölte, hogy a férfi szervezete feladta a harcot. 

Feladta a harcot annak a férfinek a szervezete, akire ráomlott egy épület hétfőn Székesfehérváron

 – tájékoztatta a Fehérvár Médiacentrum szerkesztőségét a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu