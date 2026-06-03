Megtörtént, amitől mindenki rettegett - drámai hír érkezett a székesfehérvári házomlás áldozatáról

Hétfő délelőtt egy négyemeletes ház omlott össze Székesfehérváron, amely alatt egy férfi benn ragadt. A mentőegységek azonnal a helyszínre siettek és hosszú órák után sikeresen kimentették a hatalmas mennyiségű törmelék alól.
Miután a férfit kiemelték, a helyszínen újra kellett éleszteni, mivel összeomlott a keringése. Majd az újraélesztést követően kórházba szállítottak, alsó végtagi, medencetájéki és belső sérülésekkel.
A férfi életveszélyes állapotban volt akkor is, amikor kórházba került. A tegnapi nap folyamán pedig arról érkeztek hírek, hogy az állapota romlott.
Ma délelőtt a székesfehérvári kórház közleményben közölte, hogy a férfi szervezete feladta a harcot.
Feladta a harcot annak a férfinek a szervezete, akire ráomlott egy épület hétfőn Székesfehérváron
– tájékoztatta a Fehérvár Médiacentrum szerkesztőségét a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház.
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