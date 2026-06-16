Brutális kánikula közelít, ebben nem lesz köszönet!

Mutatjuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban!
Kedd, június 16
Hajnalban délen ködfoltok képződhetnek, melyek hamar feloszlanak. Sok napsütés valószínű, melyet egyre vastagabb fátyolfelhőzet szűr. Estétől ÉNy felől előfordulhat zápor. 27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Szerda, június 17
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk elszórtan záporokkal. A nyugatias szél megélénkül. Tovább melegszik az idő, 30 fok körüli kánikula valószínű.
Csütörtök, június 18
Csak kevés gomolyfelhő zavarja a júniusi napsütést. Nem lesz csapadék. Igazi strandidő várható 29 és 34 fok közötti maximumokkal.
Péntek, június 19
Ragyogó napsütés és országos hőség ígérkezik. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 30-35 fokot. A déli szél csak néha élénkül meg.
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