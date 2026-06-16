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hőség, nyár

Brutális kánikula közelít, ebben nem lesz köszönet!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 06:30
időjárás előrejelzéshőség
Ismét bekeményít az időjárás.

Mutatjuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban!

Kedd, június 16

Hajnalban délen ködfoltok képződhetnek, melyek hamar feloszlanak. Sok napsütés valószínű, melyet egyre vastagabb fátyolfelhőzet szűr. Estétől ÉNy felől előfordulhat zápor. 27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerda, június 17

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk elszórtan záporokkal. A nyugatias szél megélénkül. Tovább melegszik az idő, 30 fok körüli kánikula valószínű.

Csütörtök, június 18

Csak kevés gomolyfelhő zavarja a júniusi napsütést. Nem lesz csapadék. Igazi strandidő várható 29 és 34 fok közötti maximumokkal.

Péntek, június 19

Ragyogó napsütés és országos hőség ígérkezik. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 30-35 fokot. A déli szél csak néha élénkül meg.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu