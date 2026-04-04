6,25 milliárd forint volt a tét: itt vannak az Ötöslottó különleges nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 14. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
36 (harminchat)
45 (negyvenöt)
50 (ötven)
67 (hatvanhét)
77 (hetvenhét)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 2.494.605 forint;
3 találatos szelvény 2563 darab, nyereményük egyenként 29.850 forint;
2 találatos szelvény 85.507 darab, nyereményük egyenként 3385 forint.
1 darab Joker volt, nyereménye: 156.509.940 forint.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 6,5 milliárd Ft.
