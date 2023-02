Kotyogós vagy kapszulás? Kiderült melyik kávét érdemesebb választanunk

Mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya, utóbbi mellett például az a leggyakoribb érv, hogy amellett, hogy gyorsan el lehet készíteni még az íze is sokkal finomabb. Persze, akinek alapból az erősebb, főzött kávé a favoritja, azt nem feltétlenül lehet ezzel meggyőzni, hogy leváltsa a jól bevált kis kotyogósát. Nem is kell, hiszen mindenki maga dönti el, hogy neki melyik a jobb, arról viszont már érdemes beszélni, hogy melyik lehet az egészségesebb?

Örök kérdés, hogy melyik kávé a jobb: a kotyogós vagy a kapszulás? Fotó: Pixabay

A Ripost járt utána a nagy kávé rejtélynek, írásukban a kotyogós és a kapszulás kávékat veszik górcső alá. Lássuk, mi az igazság!

A kapszulás verzió káros vegyületeket tartalmazhat

Azok, akik a kapszulás gépet használják, állítják, hogy ebben készül a legjobb ízű kávé, ráadásul csak két mozdulat elkészíteni a kávét, ami, valljuk be, reggel, félálomban nem elhanyagolható szempont. Sokan azonban a kapszulák miatt tartanak ettől a módszertől, hiszen ezek általában műanyagból vagy alumíniumból készülnek, és túl azon, hogy a környezetre is károsak lehetnek, ha rossz helyre dobjuk őket, sokan attól félnek, hogy a forróság hatására káros vegyületek szabadulnak ki a kapszulákból – amit megiszunk a kávéval. Érdemes komposztálható kávékapszulákat használni, hiszen ezzel csökkenthető ez a kockázat. Az egészség tekintetében hatalmas előnye a kapszulás kávénak – szemben például a kotyogóssal –, hogy csak egy adagot lehet egyszerre elkészíteni, így a koffeintúladagolás veszélye sokkal kisebb. Ráadásul a kapszulákba legtöbbször minőségi kávé kerül – írja a Ripost.

A kotyogósnál vigyázni kell a savval

A lap kitér arra is, hogy maga a kávéfőző olcsó és egyszerű a használata, és szinte mindegy, hogy milyen tűzhelyen használjuk. Ebből adódik az is, hogy a kotyogós már évtizedek óta népszerű, és az is, hogy szinte minden háztartásban található legalább egy. Aki eddig váltig állította, hogy erősebb kávét lehet vele készíteni, mint a kapszulás társával az örülhet, mert igaza van. Ennek az az egyszerű oka, hogy magas nyomáson, gyorsan fő le, így azonban az elkészült kávé savasabb is, emiatt pedig az arra hajlamosoknál gyomorégést okozhat. Sőt, túlzott savtermelést, hosszú távon pedig a koleszterinszintet is megnövelheti, a túl magas koffeinszint pedig szorongást, idegességet és szívproblémákat okozhat. Tuti tipp ennek az orvoslására, ha például durvára őrölt kávét főzünk le, így kevésbé lesz erős és savas.

A legjobban választás a filteres kávé, amely kíméli a szívet

Most biztos sokan nagyot néztek, hogy mi az, hogy filteres kávé? Megértjük, hiszen hazánkban nem túl elterjedt ez a kávéfőzési módszer, és ez nem is véletlen, hiszen a filteres kávé a leggyengébb. Így, aki az erősebb verziókhoz szokott az már szinte meg sem érzi az ízét, illetve nem is nagyon szereti. Sajnos azonban még ez lenne a legjobb a megoldás a kávéimádók számára – már ami az egészségüket illeti – ugyanis egy svéd kutatás megállapította, hogy az így főzött kávé a legkevésbé ártalmas a szív- és érrendszerre. A Ripost szerint ennek az az oka, hogy a szűrő használata miatt nem kerülnek az őrölt kávéból az italba azok az alkotóelemek, melyek a koleszterinszint emelkedéséért felelősek.