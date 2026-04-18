Poénból csinált egy DNS-tesztet – amit talált, teljesen sokkolta

DNS
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 15:30
dns tesztapaságtitok
Az igazság váratlan helyről érkezett. A DNS árulta el.

Egy ártatlannak induló baráti ötlet teljesen váratlan fordulatot vett: egy felhasználó elárulta, hogy viccből végzett DNS-tesztje végül egy komoly családi titkot hozott felszínre.

DNS
DNS-tesztből derült ki a családi titok
Fotó: Photoroyalty

A DNS-ben rejtőzött az igazság

A történet szerint az illető egy barátjával együtt döntött úgy, hogy kipróbálják az Ancestry DNS-tesztet. A barátja és annak menyasszonya korábban már elvégezték a vizsgálatot, amely mindössze 1%-os genetikai egyezést mutatott ki közöttük. Amikor azonban ő maga is elvégezte a tesztet, sokkal meglepőbb eredményt kapott. Az anyai ágon a rendszer olyan rokonokhoz kapcsolta, akiket már ismert, ám az apai oldalon két elsőfokú unokatestvérrel is egyezést mutatott ki.

A rendszer szerint ez azt jelenthette, hogy ezek az emberek vagy az unokatestvérei, vagy pedig a nagynénje és nagybátyja – ami arra utalt, hogy az a férfi, akit egész életében az apjának hitt, valójában nem a biológiai apja. Az illető felvette a kapcsolatot az egyik érintett férfival, aki kezdetben nem emlékezett az édesanyjára, ám egy régi fotó láttán felismerte őt. Kiderült, hogy ugyanabba a középiskolába jártak, és ugyanazon a környéken mozogtak.

A történet főszereplője elmondta, hogy már a teszt előtt is ideges volt az eredmények miatt, de arra nem számított, hogy ilyen jelentős felfedezést tesz. Hozzátette: az a férfi, akivel felvette a kapcsolatot, nyitott arra, hogy az apjaként legyen jelen az életében. Egy későbbi frissítésben azt is megosztotta, hogy az apasági teszt megerősítette a gyanút: valóban ő a biológiai apja.

Bár tartott attól, hogyan reagál majd az édesanyja, végül nem alakult ki konfliktus. Az anya elmondta, hogy mindig is benne volt a lehetőség, hogy a férfi, akit a gyermeke apjának hittek, nem a vér szerinti szülő. Az illető végül úgy nyilatkozott, hogy izgatott a történtek miatt, és szeretné megismerni a biológiai apját, akit jó embernek tart, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu