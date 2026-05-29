Amerikába vágysz? Így szerezhetsz olcsóbban repülőjegyet

Hét év kihagyás után újra közvetlen repülőjárattal utazhatunk Amerikába Budapestről. Már csak az a kérdés, mennyi idő alatt és mennyi pénzért? Ennek jártunk most utána!
A magyar utazók körében az Egyesült Államok mindig is a vágyott úti célok csúcsát jelentette: a statisztikák szerint 2025-ben több mint 630.000 légi utas közlekedett Magyarország és az USA között. De ezt csak átszállással tehették meg, ami nemcsak jóval hosszabb menetidőt jelentett, de magasabb árakat is. Megnéztük, mi a helyzet most, hogy újra van közvetlen járat Budapest és Philadelphia között!
Május 22. és október 5. között az American Airlines napi rendszerességgel üzemelteti közvetlen járatát Budapest (BUD) és Philadelphia (PHL) között - adta hírül a Budapest Airport. A légitársaság a teljes nyári szezonban közel 60.000 ülőhelyet biztosít a két város között.
A közvetlen útvonalon a világ egyik legmodernebb, szélestörzsű repülőgépe, a 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner közlekedik. A fedélzeten Business, Prémium Turista és Turista osztályú kabinok is találhatók. A közvetlen járat menetideje mindössze 9 óra 25 perc, ami szinte felezi a korábbi utazási időt. Indulás Budapestről: délelőtt 10:05-kor, érkezés Philadelphiába még aznap délután, helyi idő szerint 13:30-kor. Visszaút Philadelphiából: délután 17:30-kor, érkezés Budapestre másnap reggel 8:10-kor.
Az American Airlines hivatalos foglalási rendszerének (aa.com) élő adatai alapján a jegyárak drasztikusan változnak attól függően, hogy a nyári főszezon közepére, vagy az elő- és utószezonra foglalunk-e.
|Főszezon
|Főszezoni ár (oda-vissza)
|Elő- és utószezon
|Elő- és utószezoni ár (oda-vissza)
|Alap turistaosztály (Main)
|kb. 668 100 Ft
|2026. augusztus vége (08.18 - 08.25)
|kb. 260.000 Ft
|Kényelmi turistaosztály (Main Cabin Extra)
|kb. 925 900 Ft
|2026. szeptember közepe (09.01 - 09.16)
|kb. 330.000 Ft
|Prémium Turistaosztály (Premium Economy)
|kb. 1 268 600 Ft
|2026. szeptember eleje (09.03 - 09.11)
|kb. 540.000 Ft
Ha valaki a főszezonban a hagyományos, európai átszállásos verziót választja az American Airlines hivatalos foglalási rendszerében (például Londonon keresztül), a menetidő 15 óra 25 percre nyúlik, a költségek pedig jócskán megnőnek:
Természetesen ennél jóval olcsóbban is lehet repülőjegyet találni a különböző foglalási oldalakon, ha az utas rugalmas az utazás idejét és időtartamát illetően. A foglalási oldalaknál azonban érdemes körültekintőnek lenni, mert az alapköltségre sokféle egyéb költséget rászámolhatnak (poggyászdíj, kerozindíj, reptéri illeték, stb.).
A fenti számításból jól látszik, hogy a közvetlen járat beindításával a főszezonban utasonként akár 300.000 forintot is megspórolhatunk az átszállásos kínszenvedéshez képest, nem beszélve a hat órás menetidő csökkenésről. Ha pedig rugalmasak vagyunk, és az utószezonra, például szeptemberre foglalunk, akkor egy európai repülőjegy áráért, alig több mint 260.000 forintból megjárhatjuk Amerikát oda-vissza, átszállás nélkül.
