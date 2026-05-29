Amerikába vágysz? Így szerezhetsz olcsóbban repülőjegyet

Hét év kihagyás után újra közvetlen repülőjárattal utazhatunk Amerikába Budapestről. Már csak az a kérdés, mennyi idő alatt és mennyi pénzért? Ennek jártunk most utána!

Ismét indulnak American Airlines járatok Budapestről Amerikába / Fotó: Unsplash

Sokan szeretnének Amerikába repülni

A magyar utazók körében az Egyesült Államok mindig is a vágyott úti célok csúcsát jelentette: a statisztikák szerint 2025-ben több mint 630.000 légi utas közlekedett Magyarország és az USA között. De ezt csak átszállással tehették meg, ami nemcsak jóval hosszabb menetidőt jelentett, de magasabb árakat is. Megnéztük, mi a helyzet most, hogy újra van közvetlen járat Budapest és Philadelphia között!

Újra van közvetlen járat a fővárosból Amerikába

Május 22. és október 5. között az American Airlines napi rendszerességgel üzemelteti közvetlen járatát Budapest (BUD) és Philadelphia (PHL) között - adta hírül a Budapest Airport. A légitársaság a teljes nyári szezonban közel 60.000 ülőhelyet biztosít a két város között.

Mit kell tudni a közvetlen járatról?

A közvetlen útvonalon a világ egyik legmodernebb, szélestörzsű repülőgépe, a 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner közlekedik. A fedélzeten Business, Prémium Turista és Turista osztályú kabinok is találhatók. A közvetlen járat menetideje mindössze 9 óra 25 perc, ami szinte felezi a korábbi utazási időt. Indulás Budapestről: délelőtt 10:05-kor, érkezés Philadelphiába még aznap délután, helyi idő szerint 13:30-kor. Visszaút Philadelphiából: délután 17:30-kor, érkezés Budapestre másnap reggel 8:10-kor.

Mennyi az annyi egy főre, forintban?

Az American Airlines hivatalos foglalási rendszerének (aa.com) élő adatai alapján a jegyárak drasztikusan változnak attól függően, hogy a nyári főszezon közepére, vagy az elő- és utószezonra foglalunk-e.

Főszezon Főszezoni ár (oda-vissza) Elő- és utószezon Elő- és utószezoni ár (oda-vissza) Alap turistaosztály (Main) kb. 668 100 Ft 2026. augusztus vége (08.18 - 08.25) kb. 260.000 Ft Kényelmi turistaosztály (Main Cabin Extra) kb. 925 900 Ft 2026. szeptember közepe (09.01 - 09.16) kb. 330.000 Ft Prémium Turistaosztály (Premium Economy) kb. 1 268 600 Ft 2026. szeptember eleje (09.03 - 09.11) kb. 540.000 Ft

Mennyi az út Amerikába átszállással? Ha valaki a főszezonban a hagyományos, európai átszállásos verziót választja az American Airlines hivatalos foglalási rendszerében (például Londonon keresztül), a menetidő 15 óra 25 percre nyúlik, a költségek pedig jócskán megnőnek: alap turistaosztály: kb. 978.100 Ft/fő,

luxus kategória: kb. 2.910.200 Ft / fő. Természetesen ennél jóval olcsóbban is lehet repülőjegyet találni a különböző foglalási oldalakon, ha az utas rugalmas az utazás idejét és időtartamát illetően. A foglalási oldalaknál azonban érdemes körültekintőnek lenni, mert az alapköltségre sokféle egyéb költséget rászámolhatnak (poggyászdíj, kerozindíj, reptéri illeték, stb.).

A közvetlen járat tehát nem csak időt, pénzt is spórol a magyar turistáknak

A fenti számításból jól látszik, hogy a közvetlen járat beindításával a főszezonban utasonként akár 300.000 forintot is megspórolhatunk az átszállásos kínszenvedéshez képest, nem beszélve a hat órás menetidő csökkenésről. Ha pedig rugalmasak vagyunk, és az utószezonra, például szeptemberre foglalunk, akkor egy európai repülőjegy áráért, alig több mint 260.000 forintból megjárhatjuk Amerikát oda-vissza, átszállás nélkül.