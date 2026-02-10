Felfoghatatlan összeg! Brutális áron újra eladó Rózsa Gyuri bácsi egykori luxusvillája

A Kapcsoltam, a Leg…leg…leg…, illetve a Zsákbamacska legendás műsorvezetője, Rózsa György 2024-ben adta el budai villáját, amely döntésnek komoly okai voltak. Az ingatlan most több luxushirdetésben is fellelhető megint, új tulajdonosát keresik.

Rózsa György családja közelében él, egykori budai villájától másfél évvel ezelőtt vált meg. Most azonban újra eladó az ikonikus ingatlan (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Rózsa György villája után most már lánya közelében él

A legendás tévés 2021 júliusában botlott meg az utcán és olyan rosszul esett, hogy combnyaktörést szenvedett. Megműtötték, majd másfél hónapot kórházban töltött. Állapota sokat javult, de bal lába terhelésénél nagyon sokáig fájdalmai voltak. Ekkoriban határozta el, hogy nemcsak, hogy életmódot vált, de megválik szeretett házától is, amelybe huszonöt évvel korábban még feleségével költözött be, érthető okokból tehát rengeteg emlék kötötte ide. Évi négy évvel későbbi halála után azonban már kevésbé ragaszkodott hozzá, balesete után pedig nehezebben is közlekedett benne.

Az ingatlan nem csak óriási alapterületű, de többszintű is, így Gyuri bácsinak nehezére esett lépcsőznie az emeletre és a garázsba is. A medencés kégli új, boldog tulajdonos kezébe került, ez a korszak azonban közel sem tartott olyan sokáig, mint mikor Rózsa Gyuri bácsi élt ott. Az egykori műsorvezető azóta a Duna-parton él egy kisebb, egyszintes ingatlanban, amelyre egyébként lánya, Csilla segítségével talált rá, és bár eleinte nehéz volt megszoknia, mára már nagyon megszerette, hiszen így családja közelében lehet, ráadásul sok időt tölthet unokájával is.

Rózsa György háza: pazar környezet, potom pénzért

A családi ház egy luxusingatlant hirdető oldalakon bukkant fel most újra és nem árul zsákbamacskát: ez bizony maga a francia elegancia Budán. A 329 000 000 Ft-ért meghirdetett medencés vityilló a 2. kerület egyik legkedveltebb, csendes, zöldövezeti részén található, 300 négyzetméteres, amelyhez egy közel 900 négyzetméteres telek is tartozik.

Ez a ház nem csupán egy otthon, hanem életérzés - a budai kertváros szívében, ahol a természet közelsége, a nyugalom és az elegancia tökéletes harmóniát alkot. A francia château-hangulat, a fényben úszó terek, a klasszikus falépcső és a medencés, gyümölcsfákkal díszített kert együttesen teremtenek különleges atmoszférát.

– csábítja a hirdetés a vevőket, bár egyelőre nem tiszta, hogy jelenlegi tulajdonosa miért szeretne megválni tőle. Vélhetően az új lakó is annyi örömét leli majd benne, mint egykor Gyuri bácsi.