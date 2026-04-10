Teljes erővel folytatódik a tavasz – ilyen időjárásra számíthatunk a hétvégén

Az időjárás továbbra is kedvez nekünk. A hét végéhez érve is folytatódik a tavaszias, napos idő.

Így kedveskedik az időjárás az elkövetkezendő napokban (fotó: Köpönyeg.hu)

Hogyan alakul az időjárás?

Pénteken marad az enyhén felhős, de inkább napos idő. Elszórt záporokra nyugaton lehet számítani, és bár reggel gyenge fagy is előfordulhat, napközben már kellemes 10-11 fokot is mérhetünk.

A hétvégén változó felhőzet veszi át a főszerepet: szombaton még futó záporokra is számíthatunk. A gyenge légmozgás mellett 11-13 fok várható.

Vasárnap a reggeli, szakadozottabb felhőzettel ellentétben délutánra már borúsabb idő is kialakulhat. Estig csapadékra nem kell számítani, sőt napközben a hőmérséklet még a 16 fokot is elérheti - jelenti a Köpönyeg.hu.