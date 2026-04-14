„Az öldöklés és a mészárlás soha nem elfogadható” – Kolumbia Pablo Escobar „kokainvízilovainak” kilövésére készül

Kolumbiai tisztviselők hétfőn engedélyezték több tucat szabadon tartott víziló elaltatásának tervét, amelyek azóta lepték el az ország középső részét és fenyegették a falusiakat, mióta Pablo Escobar drogbáró behurcolta őket az országba.

Pablo Escobar, a világ leghíresebb drogbárója az 1976-os medellíni letartóztatása után készült rendőrségi fotón.

Fotó: wikipedia

Nagy fejtörést okoz Kolumbiának Pablo Escobar "öröksége"

Irene Vélez környezetvédelmi miniszter szerint akár 80 vízilovat is érinthet a terv, amely egy utolsó kétségbeesett kísérlet az állatpopuláció szabályozására, miután a sikertelen és költséges módszerek, mint például az ivartalanítás, kudarcot vallottak.

Ha ezt nem tesszük meg, nem leszünk képesek a populáció szabályozására

– mondta Vélez, hozzátéve: „Meg kell tennünk ezt a lépést az ökoszisztémáink megőrzése érdekében.” – írja a New York Post.

A program – amelynek költségvetése mintegy 1,98 millió dollárnak felel meg – olyan állományszabályozási intézkedéseket foglal magában, mint az állatok befogása és áthelyezése.

A vadon élő vízilovak tucatjai annak a négy egyednek a leszármazottai, amelyeket Pablo Escobar hozatott be az országba az 1980-as években a Magdalena folyó völgyében fekvő magánállatkertjébe, a Hacienda Nápolesba. Az állatok azóta mintegy 60 mérfölddel északra kóboroltak a drogbáró egykori birtokától. Egy, a Colombia’s National University által publikált tanulmány szerint 2022-ben nagyjából 170 víziló élt szabadon az országban.

A környezetvédelmi hatóságok figyelmeztettek, hogy a vízilovak veszélyt jelentenek a gazdaságokban és folyók mentén élő lakosokra, emellett invazív fajként viselkednek: más állatokkal – például a folyami lamantinokkal – versengenek a táplálékért és az élettérért.

Az úgynevezett „kokainvízilovak” turisztikai látványossággá váltak, és tömegeket vonzanak a Nápoles birtokra, amelyet a kolumbiai állam Pablo Escobar vagyonának lefoglalásakor szerzett meg. A terület ma vidámparkként működik, medencékkel, vízicsúszdákkal és egy állatkerttel, ahol több afrikai faj is megtalálható. Az ország állatvédő aktivistái határozottan ellenzik a félig vízi életmódot folytató állatok erőszakos kiirtására vonatkozó terveket.