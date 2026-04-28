Új munkaszüneti nap jöhet – nyár közepén kaphatunk egy extra napot

Egy civil kezdeményezés azt indítványozza, hogy július 8-át a jövőben hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánítsák a Rákóczi-szabadságharc emlékére. A felvetés szerint ezzel nagyobb hangsúlyt kaphatna II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepe, mint amit a jelenlegi emléknap biztosít.

Egy civil kezdeményezés indítványozta, hogy július 8-át a jövőben nemzeti ünneppé nyilvánítsák.

Az elképzelés egyelőre inkább vitaindító, ugyanakkor arra mutat rá, hogy a nemzeti emlékezet rendszere időről időre felülvizsgálható és átalakítható.

Miért pont július 8.?

A javaslat szerint a nap célja az lenne, hogy erőteljesebben jelenítse meg a magyar történelmi emlékezetben II. Rákóczi Ferenc szerepét és a függetlenségért folytatott küzdelem jelentőségét – írja a Blikk.

Egy új munkaszüneti nap bevezetése nemcsak plusz pihenőidőt adna, hanem lehetőséget teremtene országos megemlékezések, rendezvények és oktatási programok szervezésére is. Ez hozzájárulhatna a nemzeti identitás erősítéséhez és a történelmi tudatosság elmélyítéséhez.