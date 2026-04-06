Eddig tartott a napsütés? Durva fordulatot vesz az időjárás

Az időjárás előrejelzések alapján a hosszú hétvégét követően a tavasz egy jóval barátságtalanabb oldalát fogja elénk tárni: szélre és érezhető lehűlésre kell felkészülni, ezért érdemes ennek megfelelően rétegesen öltözködni.

Jelentősen átalakul az időjárás

Bekeményít au időjárás: a tavaszi meleg elkerül minket egy időre

Április 6-án, hétfőn erőteljes szél fogja jellemezni a napot, amely időnként kellemetlenné teheti a szabadban tartózkodást. A hőmérséklet viszonylag magas, napközben 18°C körül alakul, míg hajnalban 10°C-ig hűl le a levegő. A felhőzet változó, csapadék nem várható.

Április 7-én, kedden már érezhető lehűlés várható. A nappali csúcshőmérséklet 16°C körül alakul, reggel viszont már csak 4°C-ot mérhetünk. A szél továbbra is jelen lesz, de valamivel gyengébben. Napos és felhős időszakok váltják egymást napközben.

Április 8-án, szerdán kellemesebb, kiegyensúlyozottabb időjárásra számíthatunk. A maximum 14°C körül alakul, a hajnali órákban 4°C körüli érték várható az előző naphoz hasonlóan. A szél mérséklődik, és több napsütés várható, így ez a nap ideális lehet szabadtéri programokra.

Április 9-én, csütörtökön jelentősen lehűl az idő és megerősödik a szél. A nappali maximum már csak 12°C, míg hajnalban 3°C körül alakul a hőmérséklet. A felhőzet változó, csapadék továbbra sem valószínű - írja a Köpönyeg.