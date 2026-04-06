BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eddig tartott a napsütés? Durva fordulatot vesz az időjárás

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 06:00
időjárásjelentésidőjárásváltozás
Nagy változások jönnek. A tavasz a következő napokban kimutatja a foga fehérjét.
Amy Mans
A szerző cikkei

Az időjárás előrejelzések alapján a hosszú hétvégét követően a tavasz egy jóval barátságtalanabb oldalát fogja elénk tárni: szélre és érezhető lehűlésre kell felkészülni, ezért érdemes ennek megfelelően rétegesen öltözködni. 

Jelentősen átalakul az időjárás
Április 6-án, hétfőn erőteljes szél fogja jellemezni a napot, amely időnként kellemetlenné teheti a szabadban tartózkodást. A hőmérséklet viszonylag magas, napközben 18°C körül alakul, míg hajnalban 10°C-ig hűl le a levegő. A felhőzet változó, csapadék nem várható.

Április 7-én, kedden már érezhető lehűlés várható. A nappali csúcshőmérséklet 16°C körül alakul, reggel viszont már csak 4°C-ot mérhetünk. A szél továbbra is jelen lesz, de valamivel gyengébben. Napos és felhős időszakok váltják egymást napközben.

Április 8-án, szerdán kellemesebb, kiegyensúlyozottabb időjárásra számíthatunk. A maximum 14°C körül alakul, a hajnali órákban 4°C körüli érték várható az előző naphoz hasonlóan. A szél mérséklődik, és több napsütés várható, így ez a nap ideális lehet szabadtéri programokra.

Április 9-én, csütörtökön jelentősen lehűl az idő és megerősödik a szél. A nappali maximum már csak 12°C, míg hajnalban 3°C körül alakul a hőmérséklet. A felhőzet változó, csapadék továbbra sem valószínű - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
