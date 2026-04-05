BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A húsvét elhozta nekünk a jó időt: egy kis szél rondíthat csak bele a képbe

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 06:00
időjárásjelentésidőjárásváltozáshúsvét
Végre megjött az igazi tavaszias időjárás: tartós napsütésre, felmelegedésre és csak egy kicsi szélre lehet számítani.

Sokan várták már, hogy az igazi tavaszi idő visszatérjen. Mindenkinek elege volt már a sok esőből és a viharos erejű szelekből. Nagyon úgy tűnik, hogy a húsvéttal együtt eljött a várva várt időjárás változás.

Csak egy kis szél rondíthat bele a húsvéti időjárásba
Fotó: Unsplash

Így alakul az időjárás húsvét hátralévő részében

Április 5-én, húsvét vasárnap marad a napos, kellemes idő. Csak néhol élénkülhet meg a délnyugati szél. Érezhető lesz a felmelegedés: 17 és 22 fok közötti értékeket is mérhetünk.

Húsvét hétfőn még visszaköszön a márciusban megszokott szeles idő. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is előfordulhatnak. Megerősödik az északnyugati szél. 20 fok körül alakul a maximum.

Kedden már gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán már ragyogó napsütés ígérkezik, csak kevés felhő lehet az égen. Eső nem lesz, de a szél egy kicsit ismét megerősödik. 11 és 18 fok közé esik vissza a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
