A húsvét elhozta nekünk a jó időt: egy kis szél rondíthat csak bele a képbe

Sokan várták már, hogy az igazi tavaszi idő visszatérjen. Mindenkinek elege volt már a sok esőből és a viharos erejű szelekből. Nagyon úgy tűnik, hogy a húsvéttal együtt eljött a várva várt időjárás változás.
Április 5-én, húsvét vasárnap marad a napos, kellemes idő. Csak néhol élénkülhet meg a délnyugati szél. Érezhető lesz a felmelegedés: 17 és 22 fok közötti értékeket is mérhetünk.
Húsvét hétfőn még visszaköszön a márciusban megszokott szeles idő. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is előfordulhatnak. Megerősödik az északnyugati szél. 20 fok körül alakul a maximum.
Kedden már gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Szerdán már ragyogó napsütés ígérkezik, csak kevés felhő lehet az égen. Eső nem lesz, de a szél egy kicsit ismét megerősödik. 11 és 18 fok közé esik vissza a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.