A húsvét elhozta nekünk a jó időt: egy kis szél rondíthat csak bele a képbe

Sokan várták már, hogy az igazi tavaszi idő visszatérjen. Mindenkinek elege volt már a sok esőből és a viharos erejű szelekből. Nagyon úgy tűnik, hogy a húsvéttal együtt eljött a várva várt időjárás változás.

Csak egy kis szél rondíthat bele a húsvéti időjárásba

Fotó: Unsplash

Így alakul az időjárás húsvét hátralévő részében

Április 5-én, húsvét vasárnap marad a napos, kellemes idő. Csak néhol élénkülhet meg a délnyugati szél. Érezhető lesz a felmelegedés: 17 és 22 fok közötti értékeket is mérhetünk.

Húsvét hétfőn még visszaköszön a márciusban megszokott szeles idő. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is előfordulhatnak. Megerősödik az északnyugati szél. 20 fok körül alakul a maximum.

Kedden már gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán már ragyogó napsütés ígérkezik, csak kevés felhő lehet az égen. Eső nem lesz, de a szél egy kicsit ismét megerősödik. 11 és 18 fok közé esik vissza a hőmérséklet – írja a köpönyeg.hu.