Eltűnt győri villanyszerelők: Mácsik Zoltán családjának a húsvét egyet jelent a tragédiával

Családok, életek mentek tönkre, amikor meggyilkolták Mácsik Zoltánt és Orlik Vilmost. A két villanyszerelő halálával É. Imrét vádolják, ám a mai napig nincs jogerős ítélet a férfi ellen. Mácsik Zoltán családjának kifejezetten nehéz időszak a húsvét. Ez volt az az időszak, amikor nyolc évvel ezelőtt találkozóra ment É. Imrével a családapa és onnan már soha többé nem tért haza. Azóta felesége Márti és lánya, Adrienn még eltemetni sem tudta Zoltán holttestét, hiszen egyelőre nincsenek meg a férfi maradványai.

Eltűnt győri villanyszerelők egyike, Mácsik Zoltán nejével, Mártival, egy régi fotón

Fotó: Agfa Medusa / MW archívum

Eltűnt győri villanyszerelők: Mácsik Zoltán családját megviselte az évforduló

A nyolcadik év telt el Mácsik Zoltán eltűnése óta. Ez volt az a nap, amikor É. Imre találkozóra hívta a villanyszerelőt egy abdai benzinkúthoz, azzal az ürüggyel, hogy szereljen be neki egy villanymotort. Majd Zoltánt az ikrényi horrortanyájára csalta, ahol a vád szerint meggyilkolta őt. Mácsik Zoltán családja azonnal keresni kezdte a családapát, többször a rendőrségen is jártak. Ekkor derült ki, hogy nem Zoltán az első áldozat, ugyanis pontosan ilyen körülmények között nyoma veszett korábban egy másik villanyszerelőnek is, Orlik Vilmosnak. Így két férfi megölésével vádolták meg É. Imrét. Első fokon ki is mondták bűnösnek és életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. Végre megnyugodhattak és fellélegezhettek az áldozatok hozzátartozói, ám hatalmas fordulatként, hatályon kívül helyezték a döntést, így újból fogják tárgyalni az ügyet a két villanyszerelő ügyét.

É. Imre, a gyilkosságokkal vádolt vállalkozó, a bíróságon

Fotó: Máté Krisztián

Ítéletre várva

Mácsik Zoltán családja így csak vár. Vár az ítéletre, a megnyugvásra és végre arra, hogy nyolc év után elgyászolhassák szerettüket. Márti és Adri azóta semmilyen ünnepet nem ünnepelnek úgy, mint régen, ugyanis a családfő hiánya mindig beárnyékolja ezeket az alkalmakat. A húsvét pedig még nehezebb nekik, hiszen ez volt az az időszak, amikor a férfi eltűnt. Innen indult a tragédiájuk. Lapunknak Mácsik Adrienn osztotta mg a gondolatait.

Az évforduló napján többször elsírtam magam. Ez olyan teher, ami az egész életemen át, a halálom napjáig el fogja kísérni. Azt mondják, hogy az idő gyógyít. Szerintem inkább együtt élsz a fájdalommal, de a fájdalom ettől nem lesz könnyebb. A fájdalom ugyanúgy ott van a mindennapokban

- kezdte Adrienn.