"Csendben, de velünk" - Húsvét alkalmából üzent Erdő Péter bíboros

Februárban jött a hír, hogy műteni kellett Erdő Péter bíborost, aki azóta is beteg. Épp ezért van különös jelentősége, hogy húsvét alkalmából üzent a híveknek. Szavai az alábbi videóban hallhatók.

"Csendben, de velünk. Erdő Péter bíboros a húsvéti szent háromnapot titkárával, Eredics Gergő atyával a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte. Hálát adott az érte mondott imádságokért és a sok szeretetteljes üzenetért, s továbbra is imádságában hordozza a rábízott híveket.

Kérjük a feltámadt Krisztust, hogy Prímásunk gyógyulását követően, újult erővel térhessen vissza szolgálatába!" - áll a videóhoz mellékelt üzenetben.

Nagy ünnep van ma. Olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi

- magyarázta beszédében a bíboros, hozzátéve: feladatunk, hogy a világnak is hirdessük ezt az ünnepet, és a békét, amit elhoz.