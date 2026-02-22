HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Erdő Péter bíboros atya műtéti beavatkozáson esett át” – megtudtuk, hogy van most Erdő Péter

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 19:16
Vasárnap ezen konferencián mondott volna beszédet a bíboros. Megtudtuk, hogy van most Erdő Péter.
N.T.
A Pesti Ferencesek vasárnap este konferenciát tartanak, úgy volt, hogy az eseményen Erdő Péter bíboros is beszédet mond, betegsége miatt azonban ki kellett hagynia a rendezvényt. Helyette titkára, Eredics Gergő szólt a hívekhez és mesélt Erdő Péter állapotáról. Végezetül pedig elmondta a bíboros beszédét és közösen imádkoztak a bíboros úr gyógyulásáért. 

Eredics Gergő, Erdő Péter bíboros titkára tájékoztatta a híveket a bíboros állapotáról  Forrás: Pesti Ferencesek

Krisztusban Kedves Testvérek! Bizonyára mindannyian értesültek róla, hogy Erdő Péter bíboros atya műtéti beavatkozáson esett át, és jelenleg is kórházban ápolják

- kezdte Eredics, aki ezt követően kiemelte: 

Bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt. Amikor az ágya mellett ülve felolvastam számára a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott. Mai napon hosszan beszélgettem vele. Számomra is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Minden szenvedését továbbra is felajánlja papi hivatásokért.

Eredics Gergő  elmondta, hogy a bíboros atya a kórházból is szeretné tartani a kapcsolatot a rábízottakkal. Betegek világnapjára is hangüzenetet küldött papjainak, ahol szolidáris szeretetét fejezte ki beteg testvéreinkkel

Betegek világnapja alkalmából szolidáris szeretettel imádkozom kedves betegeinkért, és mindazokért, akik orvosként, ápolóként, lelkipásztorként vagy kisegítőként, önkéntesként dolgoznak azért, hogy betegeink egészségi állapota javuljon, és lelkiállapota különösen, Isten felé forduljon. Nagy szeretettel mondok köszönetet azoknak is, akik betegeinket a szent kenet szentségére felkészítették

- fogalmazott Erdő Péter korábbi hangüzenetében

A titkár elmondta, most őt kérte meg, hogy konferenciabeszédét a távollétében osszam meg a Testvérekkel, hogy ezáltal is együtt készüljünk Húsvét ünnepére.

Erdő Péter keresztje Forrás: Pesti Ferencesek

A szemináriumban szokás, hogy minden végzős atya kap egy keresztet. Ezen a kereszten van egy kis plakett, ami az Esztergomi Bazilikát ábrázolja. Erre rá van írva, hogy „Oremus pro invicem, vagyis imádkozzunk egymásért.” Ez a kereszt emlékeztet minden atyát, hogy közös a szolgálatunk, ahol hordozzuk egymást, és a ránkbízott lelkeket is. Bíboros atya a kórházban is imádságában hordoz bennünket, most mi is fohászkodjunk érte, az Ő gyógyulásáért közös Gazdánkhoz és Mesterünkhöz. Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

 

 

