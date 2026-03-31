"Hagy döntsük el mi, kivel akarunk együtt élni!" - Pánczél Károly szerint a legfontosabb, hogy elmenjünk szavazni

Hatalmas siker az Ócsai országjáráson. Kedden Ócsán, a Városháza előtti téren Bóna Zoltán után Pánczél Károly képviselő lépett színpadra, hálával és köszönettel kezdte beszédét, amit az elmúlt 28 évben kapott. A képviselő kiemelte, az országban a legfontosabb a béke útja és ehhez nem egy kiszolgáltatott brüsszeli kormányzásra van szükség.
Szükség van a ti segítségetekre is! Még 12 napig dolgozni kell!
Pánczél Károly kiemelte, az országnak szüksége van a Fideszre. Pánczél Károly szerint a dolgunk, hogy kézenfogjuk barátainkat és elvigyük őket április 12-én szavazni. A független, szabad Magyarországért.
Hagy döntsük el mi, kivel akarunk együtt élni! Védjük meg a biztonságunkat!
– mondta a képviselő, majd a kereszténység legnagyobb ünnepe előtt Pánczél Károly Jeremiás könyvéből idézve zárta sorait.
Hatalmas siker Orbán Viktor országjárása, az eddigi helyszíneken rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A miniszterelnök nagypéntekig az alábbi helyszíneken tart még nagygyűlést:
