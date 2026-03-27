Megőrülsz az óraátállítástól? Gondolj a Buckingham-palota dolgozójára!

Március 29-én hajnalban ismét egy órával kevesebbet aludhatunk, és kezdődhet a lakásban található digitális és analóg kijelzők vadászata, hogy átállítsuk őket a nyári időszámításra. Bosszankodunk a mikró villogó számain vagy az autó műszerfala előtt, de mielőtt nagyon sajnáltatnánk magunkat, vessünk egy pillantást a brit királyi udvarra! Ott ugyanis az óraátállítás nem csupán egy bosszantó kényelmetlenség, hanem egy komoly logisztikai hadművelet.

A Buckingham-palotában jó néhány óra ketyeg és ezeket egy-egy óraátállítás alkalmával egyenként tekergeti vissza valaki. Fotó: Luis Quintero / Pexels

Mi köze az óraátállításhoz egy horológiai konzervátornak?

A brit királyi rezidenciákon, mint például

a Buckingham-palota,

Windsor,

a Holyroodhouse-palota, vagy

a Szent Jakab-palota

nem a lakájok vagy a takarítók tekergetik az órákat. Erre a feladatra külön szakembereket, úgynevezett horológiai konzervátorokat alkalmaznak. A latin horológium kifejezés az idő mérésére szolgáló eszközt jelenti.

A királyi gyűjteményben ugyanis összesen több mint 1600 időmérő található!

Csak a Buckingham-palotában és a St James’s Palace-ban körülbelül 350-600 órát kell kezelniük. Amíg te végzel két perc alatt, addig ez a profi csapat az egész hétvégéjét a mutatók tekergetésével tölti. Az átállítás összesen több mint 40 munkaórát vesz igénybe, így mire mi hétfőn álmosan beérünk a munkahelyünkre, ők már egy komplett munkahétnyi órát tudhatnak a hátuk mögött - a szó legszorosabb értelmében.

16 ezer lépés és egy 500 éves nászajándék

Ezek az órák többségükben értékes, évszázados mechanikus szerkezetek, amelyek nem mennek el elemmel. A mestereknek minden egyes héten körbe kell járniuk a palota végtelen folyosóit, hogy felhúzzák a szerkezeteket és ellenőrizzék a pontosságukat. Egy ilyen műszak alatt nem ritka, hogy 16 000 lépést tesznek meg a hatalmas termek között.

A legközelebb március 29-én esedékes óraátállítás mindenkit érint, de nem mindenki tudja le néhány perc alatt

A gyűjteményben egyébként igazi kincsek is akadnak. A legrégebbi darab az úgynevezett Anne Boleyn-óra, amit a legenda szerint maga VIII. Henrik adott nászajándékba szerencsétlen sorsú feleségének még 1532-ben. Képzeljük el azt a felelősséget, amikor egy ilyen, közel 500 éves műtárgyhoz kell nyúlni az átállításkor!

Bár a feladat kimerítő, a fizetés sem marad el. Korábbi álláshirdetések szerint egy ilyen királyi óraőr éves fizetése 31 200 angol font, azaz átszámítva nagyjából 14-15 millió forint körül mozog.

Szóval, amikor március 29-én reggel morogva próbálod megfejteni, hogyan kell előreállítani a konyhai órát, gondolj a Buckingham-palota szakembereire, akik épp a 800. aranyozott óraműnél tartanak a több ezer lépéses túrájukon.

Ugye, hogy már nem is olyan vészes az a pár perc tekergetés?