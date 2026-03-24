Nagykanizsa megmutatta az erejét, erős üzenet Brüsszelnek

A választási hajrában Orbán Viktor az országot járja. Kecskemét Főterén kezdte a hetet, kedden pedig Nagykanizsán az Erzsébet téren folytatta. A héten azonban nincs megállás a következő helyszínek sorban: Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém, Győr, Pécel és Békéscsaba.

Március 24-én Nagykanizsa megmutatta az erejét, gigantikus tömeg gyűlt össze, hogy meghallgassa Orbán Viktort. A magyar kormányfő így köszönte meg a tömegnek, hogy kifejezték béke iránti vágyukat és megüzenték Brüsszelnek: Magyarország nem lesz ukrán gyarmat.