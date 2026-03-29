103 éves korában elhunyt dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 07:13
gyászháziorvos
Életének 103. évében elhunyt az ország legidősebb aktív háziorvosa, Dr. Körmendi István, aki az utolsó pillanatig gyógyította imádott betegeit.
A Tények tájékoztatása szerint elhunyt Dr. Körmendi István. A legendás doktor élete és munkássága ezer szállal kötődött a budai Mészáros utcához. 1923-as születése óta abban a lakásban élt, ahol édesapja már három évvel korábban megkezdte a praxisát, István bácsi pedig egészen haláláig ebben a patinás lakásrendelőben fogadta a pácienseit.

 Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az emberség haláláig kísérte dr. Körmendi Istvánt

A gyógyítás mellett az emberség is az utolsó lélegzetvételéig kísérte. A Szombat információi szerint a matuzsálemi kort megélt orvos ezekkel a szavakkal búcsúzott szeretteitől:

Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
