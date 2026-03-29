103 éves korában elhunyt dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa

A Tények tájékoztatása szerint elhunyt Dr. Körmendi István. A legendás doktor élete és munkássága ezer szállal kötődött a budai Mészáros utcához. 1923-as születése óta abban a lakásban élt, ahol édesapja már három évvel korábban megkezdte a praxisát, István bácsi pedig egészen haláláig ebben a patinás lakásrendelőben fogadta a pácienseit.
A gyógyítás mellett az emberség is az utolsó lélegzetvételéig kísérte. A Szombat információi szerint a matuzsálemi kort megélt orvos ezekkel a szavakkal búcsúzott szeretteitől:
Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!
