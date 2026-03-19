Erős szél, felhős idő: ez vár ránk a hét vége felé

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 06:30
Csak pár fokkal lesz hűvösebb, mint eddig és szerencsére esni sem fog.

Csütörtökön kezdetben szinte zavartalan lesz a napsütés, majd a késő délelőtti, déli óráktól kezdve gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északkeleti szél. Kora reggel 4, délután pedig 15 fok körül alakul a hőmérséklet.

 

Pénteken az erősen gomolyfelhős égből csak elvétve fordul elő zápor. Élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. 10 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. A keleti, délkeleti szél élénk lehet. Reggel 2, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk - írta a Köpönyeg.

